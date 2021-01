Can e Sanem / Foto di: GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S.

Come già sapete, Can e Sanem insieme a tutti gli altri protagonisti di Daydreamer – le ali del sogno tornano alla programmazione quotidiana su Canale 5 a partire dal 25 gennaio. Li ritroveremo ogni giorno dal lunedì al venerdì prima di Pomeriggio 5, ma per ora anche il martedì in prima serata.

DAYDREAMER le ali del sogno, anticipazioni settimanali e trame puntate da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio 2021:

Ihsan vende come fosse “biologico” un suo strano prodotto, che finisce per intossicare tutto il quartiere. Il responsabile sparisce dalla circolazione mentre le donne che denunciano Aysun e Mekvibe vengono rilasciate dopo essere state condotte in Commissariato. Ceycey, spinto da sua nonna, medita di organizzare un falso matrimonio con Ayhan, la quale intanto scopre gli abiti nuziali che la nonna ha inviato e a quel punto fraintende tutto!

Sanem e Yigit decidono di sfidare Can e Polen in una sorta di gara culinaria alla presenza di un noto cuoco; ciò farà riemergere vecchi dissapori fra Can e Sanem. Il Divit alla fine “rapisce” una contrariatissima Sanem e la porta in uno chalet di montagna: lì, tra una pietanza e l’altra, Sanem potrebbe magari ammorbidire il suo atteggiamento…

Can, dopo aver sequestrato Sanem, la porta in una casa su una montagna innevata, per cercare di costruire un dialogo con lei, ma Sanem, che non tollera questo stato di costrizione, si rifiuta di farlo. Can, si allontana da casa per raccogliere la legna e la chiude in casa, ma lei riesce a forzare la porta e fugge con una motoslitta, ma finisce la benzina e si ritrova sola tra i monti. Can riesce a trovarla e dopo ore di camminata, ormai al buio con Samem stremata, trova una casetta dove passare la notte.

Sull’altro fronte, Ceycey si ritrova incastrato in una proposta di matrimonio ad Ayhan, che sta già sbandierando la notizia per tutto il quartiere, che in realtà è frutto di un malinteso. Ceycey, a casa di Ayhan insieme a Leyla e Osman, non trova il coraggio di spiegare l’equivoco e cerca di prendere tempo per il matrimonio; la stessa cosa fa Leyla, che non sembra molto convinta di sposare Osman.

Can ha rapito Sanem e i due si trovano in montagna per passare del tempo insieme e schiarirsi le idee. Proprio mentre le cose stanno iniziando a sistemarsi, Can riceve la telefonata di Polen che tenta di convincerlo a tornare in ufficio e Sanem quella di Yigit che la invita alcuni giorni fuori cittàper una trasferta di lavoro. Le due telefonate accendono la gelosia di entrambi, compromettendo il delicato processo di riavvicinamento.

Proprio al culmine della discussione, Can riceve un’ennesima chiamata. Stavolta è Emre. La madre, che lamentava vertigini e debolezza, dice di essere stata in ospedale e di aver dovuto fare delle analisi specialistiche. In verità è tutta una farsa: Huma sta solo tentando di separare Can da Sanem e farlo tornare da Polen. Ma, in effetti, il suo piano è ben architettato, perché Can, saputa la notizia, si precipita a casa dalla madre. Una volta portata a termine la missione, Huma ammette che dalle analisi non è risultato nulla di preoccupante.

Ceycey, al ristorante con Can, cerca di convincerlo a non partire per i Balcani, ma lui tergiversa, complice anche una rissa che si scatena per le intemperanze di tre bulli. A fine serata, però, Can confessa il suo enorme amore per Sanem. Intanto Sanem e Ayhan condividono i loro dispiaceri sentimentali ed Emre accoglie per un colloquio la nuova pretendente segretaria al posto di Leyla, Melis, che cortesemente congeda con un rifiuto.

Finite le riprese sul set fotografico per il libro di Polen, Can annuncia alla stessa che non partirà più per i Balcani. Di conseguenza, lo stesso fa Sanem che, dovendo partire con Yigit per lavoro, disdice la partenza e si reca al rifugio che nel frattempo Can ha raggiunto. Passeranno la notte insieme (Sanem ha pronta con Mevkibe la scusa di essere a Izmir per lavoro).

Sanem si riconcilia con Can e passa la notte con lui al rifugio. Tutto procede per il verso giusto, ma poi Can apprende che Sanem è decisa a continuare a lavorare per Yigit. Osman è ormai l’idolo delle fan, e Deren mette in guardia Leyla sulle possibili ripercussioni negative sulla loro relazione. Leyla è anche alle prese con gli sfoghi di Sanem. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

