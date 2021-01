DEREN e BULUT / Daydreamer

Scoperta sorprendente in arrivo per la “nevrotica” Deren (Tumge Kumral) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. La direttrice creativa apprenderà infatti che Bulut Cevher (Ahmet Olgun Sunaer), l’uomo sul quale ha messo gli occhi, è un avvocato. Il tutto avverrà al culmine di un perfido piano organizzato dall’editore Yigit (Utku Ates), accecato dall’odio per l’evidente riavvicinamento tra Can (Can Divit) e Sanem (Demet Ozdemir). Andiamo dunque a tappe per approfondire meglio questa storyline…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: ecco come Deren conoscerà Bulut

Le anticipazioni indicano che l’ingresso di Bulut avverrà quando sarà ormai passato un anno dallo rottura tra Can e Sanem. Nel frattempo quest’ultima – insieme alla sua nuova amica Deniz (Başak Gümülcinelioğlu) – sarà dunque andata a vivere nella tenuta di Mihriban (Sevinc Erbulak), ossia la nuova donna di Aziz (Ahmet Samars), il papà del Divit.

Visto che CeyCey (Anil Celik) e Muzaffer (Cihan Ercan) avranno rilevato il marchio dell’ormai fallita Fikri Harika, Deren si recherà più volte sul posto al fine di studiare un modo per rilanciare sul mercato l’agenzia pubblicitaria.

In una delle tante visite, la “direttrice creativa” conoscerà quindi Bulut nel peggiore dei modi. In pratica, la donna si perderà mentre starà vagando per le vaste tenute di Mihriban e rischierà di sprofondare nel fango a causa delle scarpe col tacco indossate. A quel punto l’uomo la soccorrerà e “oserà” prenderla in braccio per agevolarle il sentiero, ma Deren andrà ovviamente su tutte le furie. Tuttavia, cercherà di cambiare atteggiamento nei suoi riguardi quando capirà che Bulut è il “garzone tuttofare” di Mihriban.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Yigit fa arrestare tutti i dipendenti della Fikri Harika!

Col trascorrere delle giornate, Deren dovrà passare tanto tempo in compagnia di Bulut e darà l’impressione di essere piuttosto attratta da lui, anche se farà di tutto per nasconderlo e si comporterà in maniera snob e arrogante. Comunque sia, il garzone si troverà a trarre in salvo la “donzella” quando Yigit avvierà il suo ennesimo piano ai danni di Can e Sanem.

Eh sì: dopo che la nostra Sanem rifiuterà di sposarlo in più di un’occasione, l’editore capirà che CeyCey, Aziz, Mihriban, Deren, Deniz e Muzaffer stanno agendo per ottenere il brevetto per produrre e pubblicizzare, in esclusiva e grazie alla Fikri Harika, le creme della Aydin, in realtà prodotte anche dal losco Yemal. Yigit si metterà dunque in contatto con l’uomo e gli chiederà di denunciare per “plagio” i sei, i quali verranno arrestati per oltre 24 ore dalla polizia!

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Deren scopre che Bulut è un avvocato!

Tutto questo a che cosa porterà?

Semplice: con un colpo di scena imprevedibile, Bulut smetterà i panni del semplice garzone e, indossato un abito elegante, si presenterà in commissariato sostenendo di essere l’avvocato dei denunciati da Yemal. Per Deren sarà quindi una vera e propria sorpresa constatare che il suo “nemico” è laureato in legge, ma non potrà fare a meno di ringraziarlo – nonostante l’omissione – quando riuscirà a far uscire tutti quanti dal carcere in attesa di ulteriori chiarimenti.

In ogni caso, vi anticipiamo che nella questione ci metterà presto lo zampino anche Can, che utilizzerà un vecchio conoscente – assente per tanto tempo dalle dinamiche della telenovela – per ristabilire il giusto equilibro tra i “dipendenti” della Fikri Harika e l’accusatore Yemal…

