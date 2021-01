YIGIT / Daydreamer

Da qualche settimana, i telespettatori italiani di Daydreamer – Le Ali del Sogno stanno familiarizzando con il volto dell’editore Yigit (Utku Ates). A dispetto di una prima impressione iniziale piuttosto buona, l’uomo col tempo rappresenterà un vero e proprio pericolo per la felicità di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir), visto che diventerà il cattivo numero uno della telenovela. Bisognerà quindi osservare con estrema attenzione ogni sua mossa…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Yigit riesce a far lasciare Can e Sanem

Riepiloghiamo tutto quello che succederà in futuro per capire quale altro piano avvierà Yigit per mettere i bastoni tra le ruote alla coppia protagonista della telenovela: nel momento in cui si invaghirà di Sanem, il fratello di Polen (Kimya Gokce Aytac) stringerà un’alleanza con Huma (Ipek Tenolcay) per separare i due piccioncini.

Questo patto si realizzerà quando Yigit darà fuoco al manoscritto della Aydin, dove sarà contenuto il suo primo romanzo, e farà sì che la colpa ricada sul Divit.

Le anticipazioni segnalano quindi che Can picchierà il “rivale” in preda al nervosismo più totale. In accordo con Huma, l’editore fingerà a quel punto di aver riportato dei traumi irreversibili ad una gamba, cosa che porterà Sanem a troncare la sua relazione con il bel pubblicitario. Quest’ultimo scapperà dunque in fretta e furia dalla Turchia e starà lontano dalla sua amata per oltre un anno…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Sanem rifiuta di sposare Yigit e…

Sarà quindi necessario osservare quello che succederà quando Can ritornerà a casa, deciso a dimostrare che non è stato lui a bruciare il manoscritto della Sanem. Forte di questo proposito, il Divit farà pensare a Yigit di essere entrato in possesso dei filmati della videosorveglianza in grado di dimostrare la sua colpevolezza, ma anche questo stratagemma andrà in fumo poiché Huma scoprirà che il figlio sta bluffando e metterà sull’avviso l’editore.

Ovviamente, tutto ciò porterà a delle conseguenze: se ci avete letto in precedenza, sapete già che Yigit subito dopo chiederà a Sanem di diventare sua moglie, ma andrà su tutte le furie quando la ragazza, in diverse occasioni, rifiuterà la sua proposta. Inviperito per come la situazione gli starà sfuggendo di mano, l’antagonista riverserà la sua ira sulla nuova fatica imprenditoriale di Can e Sanem, i quali vorranno lanciare sul mercato le creme prodotte dalla Aydin.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: ecco il piano di Yigit e Yemal

Eh sì: al termine di un primo sabotaggio, dove Yigit arriverà a far arrestare tutti quelli che si staranno impegnando per ottenere un brevetto delle creme con la complicità di Yemal (un imprenditore che sarà entrato in possesso della ricetta utilizzata da Sanem e vorrà tenerla tutta per sé, l’editore approfitterà di un incontro del tutto casuale per creare un ulteriore problema a Can e alla Aydin.

In pratica, Yigit darà uno strappo ad un uomo che avrà sul suo corpo uno sfogo cutaneo dovuto all’allergia per l’edera.

Yigit penserà quindi di inserire “accidentalmente” quell’erba nelle creme e si consulterà proprio con Yemal per decidere meglio il da farsi. Il tutto mentre Can, inconsapevole di quello che l’editore starà progettando, suggerirà a Sanem di chiamare l’azienda nascente col suo stesso nome… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

