Leyla ed Emre / Daydreamer

Ennesimo “colpo di testa” ad opera di Emre Divit (Birand Tunca) e Leyla Aydin (Oznur Serceler) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Entrambi disillusi dai loro rispettivi impieghi, i due innamorati decideranno di cambiare completamente vita, motivo per il quale si licenzieranno all’improvviso. Non tutti saranno però felici di questa scelta…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Emre senza un lavoro!

Come abbiamo già ampiamente illustrato nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, questa storyline partirà un anno dopo la partenza di Can (Can Yaman) dalla Turchia. Grazie al gesto del fratello, che agirà così dopo essersi lasciato con Sanem (Demet Ozdemir), Emre resterà senza un lavoro poiché la Fikri Harika andrà presto in bancarotta e dichiarerà fallimento.

Inizialmente, Emre conterà quindi sul supporto di Leyla, la quale troverà un lavoro che però non rispecchierà affatto le sue aspettative professionali. Dopo varie settimane di ricerche, durante le quali tenterà addirittura di nascondere ai suoceri Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez) di essere disoccupato, Emre penserà di vendere la sua automobile per racimolare un po’ di denaro.

Sarà proprio in quella circostanza che il ragazzo farà un colloquio di lavoro e verrà assunto nella concessionaria dove avrà appena “detto addio” alla sua macchina. Non tutto andrà però nel migliore dei modi….

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Emre e Leyla si licenziano!

Eh sì: appena scoprirà il passato da manager del suo nuovo dipendente, il proprietario della concessionaria comincerà a comportarsi in modo decisamente antipatico con Emre, impedendogli sia di ricevere visite e sia di rispondere al telefono, per motivi personali, nelle ore del lavoro. Nel giro di poco tempo, il Divit si sentirà di troppo nel suo nuovo posto di lavoro e, per giunta, inizierà a sentire la mancanza della moglie Leyla, che spesso e volentieri dovrà affrontare dei turni massacranti e non riuscirà a trascorrere con lui nemmeno il pranzo!

Al termine di vari confronti, Leyla e Emre decideranno così di rinunciare ai loro rispettivi impieghi; ad accendere la miccia sarà proprio il Divit che, dopo essersi licenziato, spingerà anche la consorte a fare lo stesso, precisando che agendo in tale maniera potranno dedicarsi ad un’attività musicale tutto loro.

I due penseranno infatti di avviare una sorta di studio di produzione, potendo contare soprattutto sulle conoscenze della Aydin. Ovviamente Nihat non prenderà col sorriso questa decisione, mentre Mevikibe non verrà informata del fatto poiché in quei giorni si troverà lontana da Istanbul per curare il padre, infortunatosi ad una gamba.

Daydreamer – Le Ali Del Sogno, trame: Can affida un incarico a Emre e Leyla

Occhio quindi a quello che farà Can non appena Emre e Leyla lo metteranno al corrente dei loro propositi: visto l’imminente lancio sul mercato delle creme prodotte da Sanem, il maggiore dei Divit proporrà al fratello e al cognato di creare una musica adatta per lo spot.

Di primo acchito, Leyla non saprà se accettare tale offerta perché, in fin dei conti, il nuovo impegno lavorativo non sarà stato ancora ben concretizzato. Emre si mostrerà però propositivo e dirà a Can di conoscere un amico che potrebbe prestargli, per l'incarico, uno studio di registrazione. Resta così da capire se la coppia porterà davvero a termine il lavoro o se faranno un nuovo buco nell'acqua…