Can di Daydreamer / foto di: GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S.

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di martedì 26 gennaio 2021 in prima serata su Canale 5:

Assisteremo ad un romantico “rapimento”: Can porterà in montagna Sanem ma lei si infastidirà per essere stata costretta. Quando Can va a raccogliere la legna, Sanem forza la porta dello chalet e scappa con una motoslitta, salvo poi ritrovarsi sola tra le montagne dopo aver terminato la benzina! Can la trova stremata e passano insieme la notte in una casetta trovata lungo il tragitto.

Leyla non appare molto convinta di sposare Osman e Ceycey si ritrova coinvolto in un grosso equivoco: l’uomo non intende diventare il marito di Ayhan!

Can e Sanem sono ancora in montagna ma, proprio quando le cose tra di loro stanno cominciando a sistemarsi, Can riceve la telefonata di Polen che cerca di convincerlo a tornare in ufficio e Sanem quella di Yigit che la invita a una trasferta di lavoro. Le due telefonate fanno diventare entrambi molto gelosi…

Can riceve anche una telefonata di Emre: la madre, che lamentava vertigini e debolezza, dice di aver dovuto fare delle analisi specialistiche in ospedale. È tutta una farsa ma funziona, perché Can subito si precipita a casa dalla madre, la realtà è che Huma non soffre di nulla!

Ceycey tenta di convincere Can a non partire per i Balcani; lui tergiversa ma poi a fine serata confessa il suo enorme amore per Sanem. Comunque sia, Can decide di non partire più e anche Sanem rifiuta la proposta di Yigit di una trasferta; i due piccioncini passeranno la notte insieme!

Emre fa un colloquio a Melis, la “pretendente segretaria” che dovrebbe sostituire Leyla, ma alla fine la congeda con un rifiuto. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Daydreamer: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)