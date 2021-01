YIGIT / Daydreamer

La “tenacia” di Yigit (Utku Ates) contraddistinguerà le puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda nei prossimi mesi. Nel momento in cui Sanem Aydin (Demet Ozdemir) si riavvicinerà a Can Divit (Can Yaman), l’editore andrà infatti letteralmente in escandescenze e tenterà di far passare il tuttofare Bulut Cevher (Ahmet Olgun Sunaer) dalla sua parte. Ogni sua mossa sembrerà però vana…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Yigit cerca di sabotare la Fikri Harika

Le anticipazioni indicano che tutto si innescherà quando, di fronte all’ennesimo rifiuto di Sanem di sposarlo, Yigit si accorderà con il rivenditore Yemal per fare arrestare tutti quelli che si staranno impegnando per far rinascere la Fikri Harika, fallita a causa della partenza improvvisa di Can dalla Turchia. In poche parole, l’uomo saboterà un piano avviato da Deren (Tumge Kumral) per far ottenere a Sanem un patentino delle sue creme da pubblicizzare grazie all’azienda. Peccato però che le stesse saranno state prodotte anche da Yemal, che avrà ottenuto la ricetta e che denuncerà tutti – su suggerimento dell’editore – per “plagio”.

Tuttavia, anche quest’ennesimo piano andrà in malora: da un lato Bulut tirerà fuori dal cassetto la sua laurea in giurisprudenza per far uscire tutti quanti di prigione, dall’altro Can contatterà Metin e farà ottenere a Sanem un brevetto provvisorio per dare via alla sua azienda produttrice di creme. Insomma, per Yigit non ci sarà nulla da fare nemmeno in questo caso. Ad ogni modo, il giovane non demorderà…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Yigit mette in guardia Bulut sul conto di Can

Eh sì: quando Sanem durante un ultimo incontro chiarificatore sottolineerà che è forse meglio smetterla di vedersi per un periodo, Yigit sembrerà accettare rassegnato tale condizione, ma ciò non gli impedirà di mettersi nuovamente in contatto con Bulut per chiedergli di osservare con attenzione ogni mossa della Aydin e scongiurare la possibilità che Can, attraverso le sue menzogne, possa farle nuovamente del male.

Seppur non pienamente convinto della cattiveria di Can, Bulut risponderà affermativamente alla richiesta del suo interlocutore, precisando di essersi affezionato a sua volta a Sanem, che ormai considera una sua amica. In ogni caso, i telespettatori dovranno prestare particolare attenzione a quello che succederà quando Yigit si congederà dall’avvocato-tuttofare…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: lo strano incontro di Yigit

Sulla strada per tornare a casa, Yigit deciderà infatti di dare un passaggio ad uno sconosciuto, che presenterà un’evidente allergia cutanea per via del notevole lavoro che è costretto a svolgere nei campi. Un incontro apparentemente casuale che però, visto lo sguardo compiaciuto dell’editore, potrebbe presto portare ad altri tipi di scenari.

Non resta quindi che aspettare per capire che cosa succederà ulteriormente nella telenovela turca… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

