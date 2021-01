Sanem / Daydreamer

I prossimi mesi di Daydreamer – Le Ali del Sogno saranno alquanto impegnativi per Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir); i due innamorati dovranno infatti guardarsi le spalle soprattutto dall’editore Yigit (Utku Ates), visto che l’uomo farà di tutto per rovinare il loro amore. Ad un certo punto, il cattivo si troverà però con le spalle al muro e sarà costretto a fare un passo indietro… ma fino a quando? Cerchiamo di capirlo insieme…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: i mille sabotaggi di Yigit

Le anticipazioni sulle puntate italiane che andranno in onda tra qualche settimana lasciano intendere che tutto partirà quando Yigit, con la complicità di Huma (Ipek Tenolcay), farà sì che Sanem ritenga Can responsabile della bruciatura del suo primo manoscritto, contenente il romanzo che stava per pubblicare.

Come se non bastasse, il losco intenditore provocherà il Divit fino a farsi picchiare, cosa che gli darà modo di fingere di avere riportato dei grossi traumi ad una spalla capaci di costringerlo a camminare con un bastone.

Un anno dopo questo sabotaggio, periodo in cui Can avrà lasciato la Turchia e concluso la sua relazione con la bella Aydin, Yigit intensificherà il suo corteggiamento verso Sanem, che in ogni caso continuerà a vederlo come un amico. La situazione, però, precipiterà quando Yigit le chiederà di sposarlo…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Can sempre più vicino a scoprire l’alleanza tra Huma e Yigit

Eh sì: se avete letto i nostri post precedenti, sapete sicuramente già che ad un certo punto Can lascerà intendere a Yigit di essere entrato in possesso dei filmati della videosorveglianza in grado di dimostrare che è stato lui, dodici mesi prima, a bruciare il libro.

Tuttavia – grazie a delle indagini parallele condotte da Huma – Yigit scoprirà che Can sta mentendo, cosa che lo spingerà a chiedere in più di un occasione a Sanem di lasciarsi alle spalle la sua travagliata storia d’amore con Can per sposare lui!

Ad ogni modo, Sanem non prenderà nemmeno per un secondo in considerazione l’idea di diventare la moglie di Yigit, il quale si indispettirà ulteriormente quando la ragazza dichiarerà a chiare lettere che forse è meglio non incontrarsi per un periodo (nonostante i loro mille impegni di lavoro in comune).

Tale nervosismo sarà destinato ad aumentare quando Can, grazie ad un investigatore privato, scoprirà che l’editore vede spesso la madre Huma…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Sanem si allontana da Yigit, mentre Huma…

Vi anticipiamo così che, nel giro di poco tempo, Yigit rischierà di ritrovarsi senza alcun appoggio: da un lato Sanem insisterà con l’idea di interrompere i rapporti con l’uomo, dall’altro Huma non se la sentirà di rischiare di essere scoperta quando Can le dirà di aver appreso dei suoi incontro con Yigit, che lui giustificherà ribadendo di aver promesso a Polen (Kimya Gokce Aytac) che si sarebbe occupata del fratello.

Appena capirà di essere stato isolato, l’editore tenterà quindi un’ultima mossa disperata e contatterà l’avvocato / tuttofare Bulut (Ahmet Olgun Sunaer), ma non è affatto detto che agendo in tal modo trovi un altro alleato… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

