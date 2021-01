DAYDREAMER cancellato al giovedì sera. Quando rivedremo CAN e SANEM?

Daydreamer, Sanem e Can / Foto Mediaset

Giovedì scorso vi abbiamo anticipato le trame della puntata di Daydreamer di giovedì 21 gennaio, ma arrivano brutte notizie per i fan della fiction turca: la puntata in questione… non ci sarà!

È infatti arrivata da poco la notizia che – per il prossimo giovedì sera – Canale 5 ha preferito sostituire le avventure romantiche di Can e Sanem con un film: L’ora legale, con Ficarra e Picone. Tale decisione, in realtà, era facilmente prevedibile perché Le ali del sogno in prime time non hanno sfondato a livello Auditel nelle due settimane in cui sono state trasmesse.

Giovedì 14, in particolare, Daydreamer è stata vista da 1.967.000 telespettatori, con uno share 9,24% (mentre Che Dio ci aiuti 6 ha raggiunto su Rai 1 5.515.000 telespettatori con uno share del 22,4%). Ascolti, insomma, non in linea con gli obiettivi di rete, da qui evidentemente la decisione dei vertici Mediaset di sospendere il programma in prima serata.

In quale giorno e a che ora rivedremo ora le vicende di Can, Sanem e tutti gli altri personaggi della soap? Cambieranno serata? Torneranno di domenica pomeriggio, com’era fino a prima di Natale? Al momento non ci sono ancora notizie a riguardo, quindi continuate a visitarci per tutti gli update di questa news. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.