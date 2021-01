DAYDREAMER di nuovo al giovedì sera, Canale 5 ci ha ripensato!

Daydreamer, Sanem e Can / Foto Mediaset

Pochi giorni fa vi avevamo anticipato che la puntata di Daydreamer di giovedì 21 gennaio non sarebbe andata in onda. Canale 5 aveva infatti preferito sostituire le avventure romantiche di Can e Sanem con un film (L’ora legale, con Ficarra e Picone). Tale decisione era facilmente intuibile perché Le ali del sogno in prime time non avevano sfondato a livello Auditel nelle due settimane in cui sono state finoratrasmesse.

Tuttavia, col passare dei giorni è arrivato un ripensamento ed è notizia fresca che Mediaset ha riportato le cose com’erano prima. Con l’ultimo aggiornamento dei palinsesti di questa settimana, a sorpresa Daydreamer è infatti riapparsa nella programmazione e quindi giovedì sera l’appuntamento è confermato.

