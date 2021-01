DAYDREAMER le ali del sogno da stasera in prima serata su Canale 5

Can e Sanem / Daydreamer

Dopo un’estate all’insegna del grande successo, che peraltro ha definitivamente imposto l’attore Can Yaman all’attenzione del pubblico e dei media, in autunno la soap Daydreamer ha trovato posto nel weekend, cosa che – a dirla tutta – non è mai stata accettata del tutto dai sempre più numerosi fan.

Adesso Canale 5 pare aver trovato una soluzione più adatta, posizionando “Le ali del sogno” nel prime time del giovedì. E così, proprio da stasera (7 gennaio), le dolci trame di Can e Sanem ci faranno compagnia tutti i giovedì sera grazie a una maxipuntata settimanale che ci accompagnerà fino a mezzanotte inoltrata.

Nell’immediato, la fiction turca si troverà contro una produzione italiana molto popolare: parliamo di Che Dio ci aiuti, che proprio stasera torna su Rai 1 con la sua sesta stagione. Chi vincerà la sfida degli ascolti? In attesa di scoprirlo, vi riportiamo il comunicato stampa con cui Mediaset ha annunciato l’avvio di Daydreamer in prima serata.

La serie-fenomeno che ha definitivamente lanciato in Italia Can Yaman (protagonista di uno spot firmato Ferzan Özpetek e futuro protagonista del remake di Sandokan, storico sceneggiato diretto da Sergio Sollima), dopo il successo in day-time, viene promossa in prima serata da Canale 5.

Da giovedì 7 gennaio, episodi in prima visione assoluta di «DayDreamer»garantiscono un susseguirsi di colpi di scena e nuove avventure sullo sfondo di una Istanbul moderna, dinamica e glamorous. Al centro del titolo turco sentimenti accesi e molti intrighi: un mix di eventi che travolgeranno l’animo ribelle del bel Can (Yaman) e della dolce e risoluta Sanem (Demet Özdemir). Le intricate vicende dei due protagonisti, guilty pleasure di un pubblico vasto e sorprendente, si intrecciano a quelle di altri personaggi: tra questi Leyla, sorella di Sanem (Oznur Serceler), e Emre (Birand Tunca), fratello di Can.

Erkenci Kuş (titolo originale) è una produzione Gold Film per Star TV, distribuita in 21 paesi. Alla regia, Çağrı Bayrak (Bitter Sweet).

