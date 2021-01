Il commissario Ricciardi

Anticipazioni prima puntata della fiction con Lino Guanciale Il commissario Ricciardi, in onda lunedì 25 gennaio 2021 in prima serata su Rai 1:

Siamo a Napoli nel 1931. Luigi Ricciardi è un commissario della Regia Questura di Napoli, che nasconde un particolare segreto: un potere ereditato dalla madre e che gli mostra il fantasma delle persone morte in modo violento, percependone l’ultimo pensiero.

IL COMMISSARIO RICCIARDI, trama episodio “Il senso del dolore”

Nel primo episodio, un inverno particolarmente rigido tiene la città avvolta in una morsa di gelo. Proprio in questo contesto, un omicidio particolarmente efferato scuote l’opinione pubblica anche per la notorietà del defunto: si tratta del tenore Arnaldo Vezzi, famoso in tutto il mondo e amico del Duce, che viene trovato cadavere nel suo camerino al Teatro San Carlo prima della rappresentazione de I Pagliacci di Leoncavallo.

A risolvere il caso è chiamato proprio Ricciardi, che in quell’occasione conoscerà la vedova del tenore Livia Lucani…

