ALICIA / Il segreto

A Il segreto, il nuovo sindaco Alicia Urrutia (Roser Tapias) si troverà fin da subito ad affrontare una seria minaccia appena prenderà il comando di Puente Viejo. Data la nascita della Repubblica in Spagna, la figlia di Jesus (Angel Hector Sanchez) ed Encarnacion (Aranxta Aranguren) diventerà infatti il bersaglio numero uno degli Arcangeli, il gruppo sovversivo nato in sostegno del regime vigente in quel periodo. Una situazione che creerà diversi conflitti…

Il Segreto, news: Alicia diventa sindaco e…

Come abbiamo già potuto riportare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, Alicia riuscirà a vincere le elezioni e ad assumerà l’incarico al posto di Mauricio Godoy (Mario Zorrilla), perché tutti gli iscritti alla sua lista rinunceranno, lasciando come preventivato a lei il massimo onore. Tra gli estimatori della ragazza, tuttavia, non ci sarà don Filiberto (Andres Suarez), visto che sarà entrato nelle file degli Arcangeli insieme a Tomas De Los Visos (Alejandro Vergara) e Isabel (Silvia Marsò), fortemente convinti del Fatto che la Repubblica, con i suoi diritti egualitari, metterà in ginocchio tutti i ricchi del periodo.

In ogni caso, già dai primi giorni di lavoro, la Urrutia avrà le sue prime soddisfazioni: ad esempio, il ministro la informerà del fatto che il ministro sta valutando se concedere l’amnistia a Jesus, rinchiuso in carcere dopo essere stato accusato da Alberto Santos (Gonzalo Trujillo) – il cugino di Pablo (Adrian Exposito) – della morte del padre Antonio, ossia l’operaio di Ignacio (Manuel Regueiro) nella fabbrica di Bilbao. Una piccola speranza che però farà da preludio a preoccupazioni maggiori…

Il Segreto, spoiler: il Capitan Huertas mette in guardia Alicia!

Eh sì: vi anticipiamo che il capitan Huertas (Carles Sanjaime) parlerà immediatamente con Alicia e la metterà al corrente del fatto che gli Arcangeli potrebbero presto agire contro di lei, creando un attentato simile a quello orchestrato per liberarsi, qualche giorno prima, del repubblicano Julio Barreiros (Eduardo Rejon). Ragione che spingerà Huertas a metterla in guardia e a farle considerare l’ipotesi di limitare i suoi incontri, per evitare che qualche sovversivo possa intrufolarsi tra i compaesani bisognosi del suo aiuto.

Neanche a dirlo, la Urrutia non se la sentirà di procedere in tale maniera, tant’è che sottolineerà che intende prodigarsi per il bene del popolo, esattamente come ha promesso in fase elettorale. Insomma, la donna continuerà a mostrare il suo coraggio, anche quando la sua stessa vita sarà in pericolo…

Il Segreto, trame: Isabel “stuzzica” gli Arcangeli

Ma Alicia dovrà davvero preoccuparsi? Ebbene sì: nel corso di una riunione segreta, Isabel dirà infatti agli Arcangeli che è necessario far scorrere sangue nella cittadina per far capire che non intendono stare fermi nemmeno di fronte alla proclamazione della Repubblica. Uno scenario che spiazzerà Tomas, ma che al tempo stesso accenderà sempre di più l’odio represso dell’ormai impazzito don Filiberto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

