ALICIA / Il segreto

Grande riconoscimento in arrivo per Alicia Urrutia (Roser Tapias) nelle ultimissime puntate de Il Segreto: quando ormai mancheranno pochissime settimane all’epilogo della telenovela, la figlia di Jesus (Angel Hector Sanchez) ed Encarnacion (Aranxa Aranguren) diventerà infatti il nuovo sindaco di Puente Viejo, scalzando la concorrenza del rivale Mauricio Godoy (Mario Zorrilla). Neanche a dirlo, ciò creerà vari attriti…

Il Segreto, spoiler: Alicia vince le elezioni!

Le anticipazioni indicano che Alicia punterà tutta la campagna elettorale sui suoi “nuovi” valori fondati sui benefici che la nascita della Repubblica potrebbe garantire, a differenza del regime del periodo. Posizioni che, ovviamente, infastidiranno sia Don Filiberto (Andres Suarez), sia Isabel (Silvia Marsò) e sia Tomas de los Visos (Alejandro Vergara), già membri della “setta” rivoltosa e monarchica degli Arcangeli.

Nonostante vari attentati ad opera dei “ribelli”, che porteranno una scia di morti nella vicina La Puebla, Alicia non si rassegnerà all’idea di rinunciare alla sua candidatura politica nemmeno quando capirà che la sua eventuale elezione potrebbe impedire al padre Jesus di uscire di prigione, luogo dove sarà stato rinchiuso per l’omicidio accidentale di Antonio Santos. Con tale determinazione, Alicia diventerà davvero il nuovo sindaco!!!

Il Segreto, news: non tutti gioiscono per la vittoria di Alicia

Tutto ciò, ovviamente, genererà delle conseguenze: mentre Mauricio prenderà col sorriso la sua mancata riconferma, sottolineando alla stessa Alicia che è probabilmente la persona più adatta a governare il paesino in quel determinato momento storico, don Filiberto non potrà fare a meno di precisare a tutti i compaesani che la Repubblica non è la strada giusta per andare avanti, “inimicandosi” persino il potente Ignacio (Manuel Regueiro), che al contrario non vedrà di cattivo occhio l’uguaglianza di diritti tra tutti i cittadini che la Urrutia avrà posto come primo obiettivo del suo programma politico.

Tale pensiero, in qualche modo, infastidirà anche Tomas, aizzato da Isabel a credere che, prima o poi, i repubblicani li priveranno di tutti gli averi. Un nervosismo che, ovviamente, colpirà anche Francisca Montenegro (Maria Bouzas), che in un successivo dialogo con il Godoy non nasconderà di essere preoccupata dagli ipotetici futuri sviluppi…

Il Segreto, trame: il Re decide di lasciare la Spagna

Il primo strascico preannunciato dalla Montenegro avverrà fin da subito: data la grande vittoria dei repubblicani a Madrid e Siviglia, il Re deciderà ad esempio di lasciare la Spagna per rifugiarsi in uno Stato estero, decretando di fatto la fine della potente monarchia. Un primo passo importante verso una nuova era che ovviamente preoccuperà a dismisura gli Arcangeli e soprattutto don Filiberto, il quale perderà sempre più la ragione… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

