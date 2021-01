Begona e Rosa / Il segreto

Anche se non avrà il tempo di farsi conoscere abbastanza dai telespettatori, la “pazza” Begoña Solozabal (Blanca Oteyza) sarà al centro della scena nelle puntate finali de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane. Oltre a sviluppare una particolare antipatia per la governante Manuela (Almudena Cid), la moglie di Ignacio (Manuel Regueiro) si renderà infatti presto conto del fatto che qualcosa non va nel rapporto tra Marta (Laura Minguell) e Rosa (Sara Sanz), le sue figlie maggiori. Un sospetto che la porterà ad approfondire ulteriormente la faccenda…

Il Segreto, news: Marta è incinta… ma di Adolfo!

Le anticipazioni indicano che tutto partirà nel momento in cui, in seguito a diversi malori, Marta annuncerà a tutti quanti di essere in attesa del suo primo figlio. Un particolare che riempirà di gioia sia Begoña e sia Ignacio, entusiasti all’idea di stare per avere due nipoti, uno dalla stessa Marta e l’altro da Rosa.

Tuttavia, la maggiore delle Solozabal non riuscirà a gioire di tal cosa perché sarà cosciente del fatto che il bimbo che ha in grembo non è del marito Ramon (Pablo Gomez Pando), bensì del cognato Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja).

Un tradimento che non passerà inosservato nemmeno a Ramon che, appena si troverà ad origliare per caso un dialogo tra i due cognatini, riuscirà a riunire i tasselli del puzzle e, nel bel mezzo di un teso confronto chiarificatore, comunicherà alla consorte che non riuscirà mai a perdonarlo per averlo sposato con l’inganno ed appioppargli la paternità di un figlio non suo.

Una crisi matrimoniale in piena regola che non passerà inosservata a Begoña…

Il Segreto, spoiler: Begoña indaga sul rapporto tra Marta e Rosa!

Eh sì: dopo aver intuito che Marta e Ramon hanno discusso pesantemente la sera precedente, Begoña organizzerà in villa una merenda alla quale, ovviamente, inviterà pure Rosa e Adolfo. Dato che sarà certo di essere anche il padre del bimbo di Marta, il De Los Visos cercherà di lasciare il momento conviviale il più presto possibile (cosa che farà anche lo stesso Ramon, accendendo ancora di più la curiosità e soprattutto le perplessità della signora Solozabal).

Da un lato Marta cercherà di minimizzare la questione sottolineando che il marito è semplicemente stanco per i turni che deve affrontare alla fabbrica insieme a Pablo (Adrian Exposito), dall’altro Rosa non riuscirà a trattenere a lungo il suo nervosismo…

Il Segreto, trame: Rosa ha un crollo di fronte a Begoña!

Vi anticipiamo che in un’altra circostanza, non appena la madre le chiederà come sta andando il suo matrimonio con Adolfo, Rosa andrà letteralmente in escandescenze e, prima di scoppiare a piangere, griderà che lei e il De Los Visos sono la coppia più bella e felice del mondo!!!! Una vera e propria crisi di nervi che servirà a Begoña per ribadire alla consanguinea tutto il suo calore materno.

Una scena che avvierà di fatto una sorta di “sodalizio” tra le due pazze della soap iberica, destinato ad esplodere negli episodi finali… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

