Ramon e Marta / Il segreto

Le bugie avranno le gambe corte nelle puntate finali de Il Segreto in onda nelle prossime settimane. Ramon Solozabal (Pablo Gomez-Pando) scoprirà infatti nel peggiore dei modi che il figlio che la moglie Marta (Laura Minguell) aspetta non è suo, bensì del cognato Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja). Una consapevolezza che gli farà perdere decisamente il controllo…

Il Segreto, news: Marta vuole tornare a Bilbao

Le anticipazioni segnalano che la storyline prenderà il via quando Marta vorrà convincere Ramon a tornare ad ogni costo a Bilbao, dando all’uomo l’impressione che in realtà voglia soltanto allontanarsi dai novelli sposi Adolfo e Rosa (Sara Sanz).

Tuttavia, il ragazzo si lascerà presto coinvolgere negli affari della fabbrica di Ignacio (Manuel Regueiro), tant’è che prenderà la decisione di trasferirsi definitivamente a Puente Viejo senza consultare la moglie. Una volontà, questa, che manderà la ragazza letteralmente in escandescenze.

Fatto sta che, in seguito a tutti questi avvenimenti, Marta comincerà ad avvertire degli strani malesseri e dovrà ricorrere al parere di un medico. La ragazza, di lì a poco, apprenderà dunque di essere incinta ma non sarà affatto contenta al pensiero di diventare madre, ciò perchè calcolando i tempi le sarà evidente che il figlio che aspetta è di Adolfo!!!

Il Segreto, trame: Adolfo chiede a Marta se il figlio che aspetta è suo!

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà?

Neanche a dirlo, anche il De Los Visos avrà lo stesso sentore nell’istante in cui la Solozabal comunicherà a tutti i parenti di essere in dolce attesa. Il Marchesino ripenserà così all’ultima volta che ha fatto l’amore con la “cognata”, antecedente al suo matrimonio con Rosa, ed avrà la certezza di essere lui il padre del bambino. Una notizia che lo coglierà allo sprovvista, ma che lo spingerà ad avere un incontro chiarificatore con lei.

Il segreto: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nel bel mezzo di un infuocato scambio di idee, durante il quale Adolfo chiederà a più riprese se sta per avere un figlio anche da lei e non soltanto dalla moglie Rosa, Marta non darà nessun tipo di risposta al ragazzo, ma sfortunatamente tale dialogo verrà ascoltato per caso da Ramon… che non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle!!!

Il Segreto, spoiler: Ramon accusa Marta di averlo ingannato!

Di primo acchito, il povero Solozabal cercherà di chiedere spiegazioni alla consorte, ma poi farà perdere le sue tracce per un giorno intero. Al suo ritorno alla villa, Ramon sfogherà quindi tutta la sua frustrazione addosso a Marta e la rimprovererà per averlo ingabbiato in fretta e furia all’interno di un matrimonio senza amore che aveva un solo intento: nascondere la paternità reale del bambino che aveva in grembo!

Un teso faccia a faccia dove Ramon preciserà a Marta che non riuscirà mai a perdonarla per essersi presa gioco di lui, approfittandosi dei suoi reali sentimenti. Un dolore che trasformerà l’ingegnere in una persona violenta e poco equilibrata… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il segreto, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole de Il segreto SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.