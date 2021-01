Raimundo / Il segreto

Anticipazioni e trame puntate telenovela Il Segreto da domenica 17 a venerdì 22 gennaio 2021: Don Ignacio e Manuela discutono aspramente, perché lei è convinta che donna Begoña sia ancora pericolosa e non sia guarita del tutto. Tomas e Alicia, dopo aver discusso per via delle accuse mosse a Tomás da Julio Barreiros, si dividono bruscamente. Tomas infatti, con l’intervento di donna Isabel e di don Filiberto, è arrivato a pensare che sia meglio schierarsi con i suoi “pari”, per il bene di tutti; a tal fine, accetta l’invito di don Filiberto ad unirsi alla società segreta degli Arcangeli.

Donna Francisca ed Emilia continuano a discutere su cosa sia più opportuno per aiutare Raimundo. La Montenegro si rifiuta di sottoporlo ad ulteriori trattamenti, che ritiene un’inutile tortura. Donna Begoña, intuito lo stato d’animo di Manuela, la affronta apertamente; la signora Solozabal però, oltre ad accusarla di spiarla in continuazione, la accusa di voler rubare il suo posto in famiglia, perché da sempre innamorata di Ignacio.

Tomas scopre che Maqueda sta prendendo accordi con la persona che vuole acquistare la miniera alle sue spalle. Decide di chiedere spiegazioni a Iñigo, accusandolo di tradimento, ma lui nega e si dirige comunque all’incontro. Il giorno successivo, scompare. Verrà poi ritrovato in un fosso, malconcio a seguito di un pestaggio, ma ancora vivo. Don Filiberto riesce a convincere Tomas ad entrare a far parte della società segreta degli Arcangeli, che stanno preparando un attacco.

La famiglia Mirañar è partita per Siviglia, lasciando Onesimo a occuparsi dell’emporio. Lui, soffrendo di solitudine, cerca di trattenere ogni cliente che entra, dandogli il tormento. Emilia e donna Francisca continuano a discutere su cosa sia meglio per Raimundo, che non dà segni di miglioramento. Emilia vorrebbe sottoporlo a un trattamento medico che potrebbe risvegliarlo, ma donna Francisca si oppone con tutte le sue forze.

Pablo, convinto di avere una pista su dove poter trovare la madre, parte di nascosto per Bilbao. La cosa non fa piacere a don Ignacio che teme che possa succedere qualcosa al ragazzo. Inoltre, Ignacio scopre che Urrutia è stato trasferito a Puente Viejo. Alicia, che doveva partecipare a un comizio a La Puebla, potrebbe essere rimasta coinvolta in un attentato. Il collega, Julio Barreiros, è morto e Encarnacion teme il peggio.

Onesimo, rimasto solo all'emporio, continua a tormentare ogni cliente: ha una nuova idea per un'attività (che però ancora non rivela) e vuole scrivere le sue memorie. Tra Francisca ed Emilia la situazione è sempre più tesa. Iñigo viene dimesso dall'ospedale e trova Tomas ad aspettarlo, che intende costringerlo a spiegargli i dettagli dell'aggressione che ha subito.

