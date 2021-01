MATIAS / Il segreto

Anticipazioni e trame puntate telenovela Il Segreto da domenica 24 a venerdì 29 gennaio 2021: Durante il comizio di Julio Barreiros, a La Puebla, gli Arcangeli fanno esplodere una bomba. Nell’attentato rimangono coinvolti diversi abitanti di Puente Viejo che erano andati a sostenerlo. Tra loro, prima fra tutti, c’era anche Alicia.

Tutti sono preoccupati per le sorti dei compaesani, ma soprattutto per la famiglia Urrutia. Gli unici che sembrano non pensarci minimamente sono Onesimo, donna Begoña e donna Francisca. Onesimo, come sempre, è concentrato su se stesso e sui suoi progetti. Donna Begoña, invece, ha paura che l’attentato possa ripetersi anche a Puente Viejo e tenta di tenere tutta la famiglia in casa, vietando perfino a don Ignacio di andare da Encarnacion.

Donna Francisca non dà peso all’attentato, convinta che i repubblicani se la siano cercata. Inoltre, lo scontro con Emilia è arrivato al culmine, coinvolgendo anche Matias. Emilia, infatti, ha chiesto l’aiuto del figlio, decisa a far ricoverare Raimundo in un ospedale specializzato.

Emilia, decisa a voler portare Raimundo in una clinica per sottoporlo ad un trattamento che potrebbe aiutarlo, coinvolge Matias nel suo piano e comincia a gettarne le basi. Alicia, sopravvissuta all’attentato de La Puebla in cui ha perso la vita Julio Barreiros, torna a Puente Viejo.

Gli Arcangeli rivendicano l’attentato e molti candidati repubblicani, intimoriti, decidono di ritirarsi dalla corsa alla carica di sindaco. Alicia, al contrario, è ancora più decisa a difendere i suoi ideali di libertà contro l’oppressore, nonostante anche lei sia spaventata.

Il segreto: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Don Ignacio riesce ad ottenere un colloquio con Urrutia, che però lo incolpa dell’accaduto e della situazione in cui si trova, convinto che sarebbe stato meglio non insabbiare l’incidente di Bilbao. Donna Isabel, tenta di riavvicinarsi a Iñigo che, senza pensarci, la lascia da sola in giardino. Lei, stupita dal suo atteggiamento, resta da sola in giardino, quando si accorge che qualcuno si è introdotto nella proprietà.

Marta e Ramon aspettano un figlio, ma lei non sembra affatto contenta e pressa Ramon per tornare a Bilbao. Lui però non vuole saperne. Adolfo si mostra contento per la gravidanza di Marta, ma in realtà sembra preoccupato.

A La Habana, donna Isabel riceve la visita inaspettata di Jean Pierre, il suo amante francese e probabile padre di Adolfo, che le chiede asilo; decide con gioia di ospitarlo nel padiglione, nascondendolo da tutti. Arriva in paese Lazaro Campuzano, gemello del defunto scagnozzo di donna Eulalia, deciso a vendicare la morte del fratello. Alloggia alla locanda di Matias e inizia e chiede di donna Francisca.

Don Filiberto decide di rimanere nella società segreta degli Arcangeli, ma pretende di conoscere l’identità di tutti gli altri membri. Emilia, nel tentativo di portare Raimundo in clinica, viene scoperta da Francisca, che le punta contro una pistola. A salvarla, per il momento, arriva Matias, che a sua volta tiene sotto tiro la Montenegro.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il segreto, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!