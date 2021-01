Lazaro Campuzano / Il segreto

Situazione delicata in arrivo per Francisca Montenegro (Maria Bouzas) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, ma la dark lady riuscirà come sempre a cavarsela. Negli ultimi appuntamenti della telenovela spagnola, la donna potrà infatti contare sull’appoggio di Lazaro Campuzano (Pablo Rivero), il fratello di Pedro, lo scagnozzo della defunta zia Eulalia Castro (Charo Zapardiel). Scopriamo insieme per quale motivo…

Il Segreto, news: Francisca ed Emilia in rotta di collisione a causa di Raimundo

Le anticipazioni segnalano che le prime avvisaglie della nuova storyline si cominceranno a vedere quando Francisca ed Emilia (Sandra Cervera) cominceranno a discutere sulle cure da dare al catatonico Raimundo (Ramon Ibarra).

Ad un certo punto, la Ulloa vorrà infatti imporre la sua volontà al fine di sottoporre il padre ad un trattamento sanitario che potrebbe farlo guarire, motivo per il quale arriverà addirittura ad organizzare un sequestro spalleggiata dal figlio Matias (Ivan Montes).

Proprio in quei precisi istanti, Raimundo inizierà però ad avere delle violente convulsioni, tant’è che l’affranta Emilia desisterà dal suo proposito e, nel giro di qualche ora, si scuserà con Francisca per ciò che stava per fare.

In questa delicata situazione familiare si inserirà così molto presto Lazaro Campuzano, più che mai convinta del fatto che sia stata proprio la Montenegro ad innescare il suicidio del fratello Pedro.

Il Segreto, spoiler: Lazaro pronto a uccidere Francisca e Raimundo

Eh sì: inconsapevole del fatto che in realtà è stata Isabel De Los Visos (Silvia Marsò) a convincere il parente a togliersi la vita prima che Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) lo costringesse a raccontare dove Eulalia aveva nascosto Raimundo prima di morire, Lazaro si presenterà nella nuova residenza della matrona e punterà un coltello alla gola dell’Ulloa, che in quei precisi momenti starà dormendo.

Fortunatamente, Francisca si accorgerà del pericolo imminente e, dopo essere stata a sua volta minacciata dal forestiero, gli prometterà di aiutarlo a trovare il vero responsabile della morte di Pedro se lui, oltre al denaro, accetterà di compiere dei piccoli servizi per lei. Un’offerta che Campuzano accetterà e che farà da apripista ad altri scenari, apparentemente scollegati dalla storyline della Montenegro…

Il Segreto, trame: Tomas entra negli Arcangeli e…

Eh sì: vi anticipiamo che, contemporaneamente a tutta questa faccenda, Tomas De Los Visos (Alejandro Vergara) accetterà di far parte della congregazione degli Arcangeli, ossia il gruppo nato per sostenere il regime spagnolo del periodo e scongiurare l’arrivo della repubblica.

Così come il parroco don Filiberto (Andres Suarez), il giovane resterà quindi attonito quando, durante il suo battesimo del fuoco, scoprirà che anche la madre Isabel è già parte integrante della cerchia.

Ad ogni modo, dopo lo stupore iniziale, le attenzioni del prete e di Tomas si concentreranno su un misterioso membro degli Arcangeli, comodamente seduto su una specie di trono, che non pronuncerà nemmeno una parola. Inutile dire che i due vorranno scoprire l’identità dello stesso. Il grosso colpo di scena non tarderà dunque ad arrivare… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

