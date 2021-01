INIGO / Il segreto

Fino a quando Isabel de los Visos (Silvia Marsò) potrà nascondere il suo amante francese Jean Pierre (Virgil Mathet) nell’ala segreta de La Habana? In realtà, ciò verrà presto scoperto dal capomastro Iñigo Maqueda (Toni Salgado), che non esiterà ad affrontare il rivale per capire che cosa stia succedendo. Tuttavia, l’operaio sparirà subito dopo il confronto con il “forestiero”, dando il via ad un vero e proprio giallo che andrà a risolversi nell’ultima puntata de Il Segreto…

Le anticipazioni indicano che tutto si innescherà quando Iñigo si domanderà per quale motivo Isabel sia spesso assente dalla sua abitazione. In un primo momento, l’uomo cercherà di estorcere delle informazioni alla domestica Antonita (Lucia Caraballo), convinto (giustamente!) del fatto che la giovane possa dargli delucidazioni a riguardo, ma non riuscirà ad ottenere nulla, tant’è che inizierà a seguirla e finirà per scoprire che, ogni giorno, lei porta da mangiare a Jean Pierre, di cui lui ovviamente non saprà nulla!

Preso dallo sconforto, Maqueda cercherà dapprima di affrontare Isabel, sottolineando di sentirsi preso in giro per tutte le volte che loro due sono stati insieme, ma la donna continuerà a non dargli alcun tipo di spiegazione (anche se gli lascerà intendere di essere innamorata dell’ospite!). Comunque sia, Iñigo verrà investito ancora di più dai dubbi quando la De Los Visos gli dirà che, per via di un non precisato problema, il suo conoscente è stato obbligato a doversi nascondere. Tutti elementi che porteranno il capomastro a spifferare quanto starà accadendo a Tomas (Alejandro Vergara)…

Il Segreto, spoiler: Iñigo affronta Jean Pierre e scompare nel nulla!

Visto che sarà appena entrato nella società segreta antirepubblicana degli Arcangeli (di cui farà parte anche la madre), Tomas tenderà però a sottovalutare la questione e inviterà Iñigo a non curarsi dell’ospite di Isabel, specificando che la marchesa è solita ammonire chi si impiccia troppo dei suoi affari.

In ogni caso, Maqueda non darà ascolto alle parole di Tomas e si presenterà nella camera di Jean Pierre, domandandogli apertamente chi lui sia.

Da un lato il francese dirà apertamente di essere l’uomo che Isabel ama davvero e che ha accettato di nascondere senza nemmeno sapere da cosa stesse fuggendo, dall’altro l’operaio manterrà per tutto il tempo il suo atteggiamento ostile nei confronti dello sconosciuto, ma accetterà di parlare con lui e si tratterrà a bere un bicchiere di vino in sua compagnia.

Peccato però che, in seguito a tale dialogo, di Maqueda non ci sarà più alcuna traccia!!! Tutto questo a cosa porterà?

Il Segreto, news: tutti preoccupati per la sparizione di Iñigo!

Le reazioni saranno molteplici: ad esempio Isabel riterrà che Iñigo abbia preferito allontanarsi da Puente Viejo poiché deluso dalla storia con Jean Pierre (che lei gli ha sempre nascosto). Tomas invece ripenserà all’atteggiamento sempre impeccabile del suo sottoposto e riterrà che non avrebbe mai fatto perdere le tracce di sé, lasciando tra l’altro in sospeso alcuni conti legati alla gestione della miniera.

Forte di questa convinzione, Tomas confesserà quindi al fratello Adolfo (Adrian Pedraja) che Isabel sta dando protezione a un uomo misterioso. I due si prepareranno quindi ad affrontare la loro madre… Ma lei come reagirà una volta messa sotto torchio? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

