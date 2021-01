Jean Pierre e Isabel / Il segreto

“Tana” per la marchesa Isabel de los Visos (Silvia Marsò). Nelle ultimissime puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, la donna si troverà infatti costretta a confessare ai figli Tomas (Alejandro Vergara) e Adolfo (Adrian Pedraja) che intrattiene ormai da diversi anni una relazione con il francese Jean Pierre (Virgil Mathet). Una rivelazione che avverrà in seguito alla misteriosa sparizione del capomastro Iñigo Maqueda (Toni Salgado)…

Il Segreto, news: Iñigo scopre che Jean Pierre è l’amante di Isabel e poi scompare…

In base a quello che dicono le anticipazioni, la storyline partirà nel momento in cui Isabel accetterà di ospitare Jean Pierre nell’ala della Habana dove, mesi prima, teneva nascosta Francisca Montenegro (Maria Bouzas).

Col trascorrere dei giorni, Iñigo si insospettirà però delle strane assenze nelle ore diurne dall’abitazione e comincerà ad osservare ogni mossa della donna e della domestica Antonita (Lucia Caraballo), grazie alla quale scoprirà che la signora ha un ospite segreto!!!

Dopo che affronterà Isabel, il capomastro si presenterà da Jean Pierre per uno strano faccia a faccia con lui. Da un lato il francese sottolineerà di essere l’uomo che la Marchesa ama veramente, dall’altro Iñigo dirà di essere disposto a fare il possibile per tutelare la De Los Visos.

Peccato però che, subito dopo questo incontro, di Maqueda non ci sarà più traccia, cosa che farà pensare alla donna che sia fuggito da Puente Viejo per la delusione di non poterla avere per sé.

Il Segreto, spoiler: Isabel confessa a Adolfo e Tomas la sua relazione con Jean Pierre

Tuttavia, bisognerà fare attenzione a ciò che deciderà di fare Tomas: informato da Iñigo (ovviamente prima della sparizione) della presenza di Jean Pierre nella villa, il “marchesino” informerà il fratello Adolfo delle ultime novità.

I due decideranno così insieme di chiedere spiegazioni a Isabel che, una volta che verrà messa con le spalle al muro, confesserà loro che il francese è il suo amante fin dai tempi in cui abitavano a Parigi e lei doveva subire, in continuazione, le vessazioni del marito Simon Castro.

Sia Tomas e sia Adolfo si mostreranno così comprensivi nei riguardi della madre, anche perché ricorderanno in prima persona le cattiverie a cui la sottoponeva il defunto Castro. Ad ogni modo, un successivo dialogo tra la De Los Visos e Jean Pierre sarà alquanto enigmatico…

Il Segreto, trame: cosa nascondono Isabel e Jean Pierre?

Eh sì: dopo essersi complimentato con lei per come avrà gestito coi figli la rivelazione sulla sua presenza, Jean Pierre dirà a Isabel che non è necessario che Adolfo sappia altri particolari sul loro rapporto, soprattutto ora che abita insieme ad Ignacio (Manuel Reguiro) in quanto marito della sua secondogenita Rosa (Sara Sanz).

Un’idea che verrà condivisa da Isabel, soprattutto quando l’uomo le dirà che tornerà in Francia appena si libererà dagli uomini dai quali starà fuggendo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

