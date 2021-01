Pablo e Carolina / Il segreto

Il grande amore tra Pablo Centeno (Adrian Exposito) e Carolina Solozabal (Berta Castané) sarà destinato a trionfare nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: appena scoprirà di non essere il figlio di Ignacio (Manuel Regueiro), il ragazzo non troverà infatti più nessuna motivazione plausibile per non stare al fianco della sua amata e riprenderà la relazione con lei. Non tutti saranno però al settimo cielo. Vediamo insieme perché…

Il Segreto, news: Pablo vuole scagionare Jesus Urrutia

Come segnalato dalle anticipazioni, la storyline prenderà ufficialmente il via nell’istante in cui Pablo vorrà nuovamente mettersi in contatto con la madre Maria Jesus (Lidia Navarro). Ciò avverrà perché il Centeno intende chiedere alla mamma di ritirare la denuncia ai danni di Jesus Urrutia (Angel Hector Sanchez), quest’ultimo accusato di aver provocato l’incidente nella fabbrica di Bilbao di Ignacio (lo stesso in cui è morto il padre del cugino Alberto Santos).

Dunque Pablo lascerà Puente Viejo per avere un ultimo confronto chiarificatore con la madre. Agendo in tal modo, il giovane si scontrerà però con un’amara verità, visto che apprenderà che in realtà non è il figlio del Solozabal Senior ma il frutto di una breve relazione che Maria Jesus ha avuto con un marinaio!!!

Il Segreto, trame: Ignacio scopre di non essere il padre di Pablo

Questo, ovviamente, provocherà diverse conseguenze: ad esempio, Ignacio resterà attonito quando Pablo gli farà presente che Maria Jesus ha sempre mentito sul loro legame di parentela al fine di estorcergli del denaro; nonostante ciò, l’impresario ribadirà però al ragazzo che continuerà a trattarlo come se fosse davvero suo figlio e lo spronerà a chiudere una volta con tutte con il suo doloroso passato per concentrarsi, finalmente, sul presente.

Da un lato Pablo sembrerà ascoltare questo consiglio, dall’altro non potrà fare a meno di dispiacersi perché non sarà riuscito a far scagionare Jesus Urrutia; se Maria Jesus si mostrerà accondiscendente sulla questione, il cugino Alberto non sarà infatti del suo stesso parere e non ritirerà la denuncia ai danni del marito di Encarnacion (Arantxa Aranguren) e padre di Alicia (Roser Tapias).

Tuttavia, i pensieri di Pablo si concentreranno presto anche su Carolina…

Il Segreto, spoiler: Pablo e Carolina si rimettono insieme

Eh sì: dopo alcuni giorni durante i quali rifletterà meglio sul da farsi, Pablo si presenterà da Carolina con un mazzo di fiori e un anello, chiedendole di diventare al più presto sua moglie!

Di fronte a tale richiesta, la Solozabal risponderà con un caloroso sì, dando dimostrazione di essere entusiasta all’idea di non essere la sorellastra del suo amato Pablo.

La risoluzione della faccenda, tuttavia, non convincerà affatto Begoña (Blanca Oteyza), la madre della ragazza. In un discorso chiarificatore, la donna sottolineerà a Carolina che continuerà ad accostare Pablo alla relazione extraconiugale tra Ignacio e Maria Jesus, anche se è stato ormai appurato che il giovane non condivide alcun legame di sangue con il marito. Un elemento per nulla da sottovalutare…

