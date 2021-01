MADE IN ITALY, anticipazioni terza puntata di mercoledì 27 gennaio

RAOUL BOVA in Made in Italy (nella foto con Eva Riccobono) / Immagine Mediaset

Anticipazioni terza puntata della fiction Made in Italy, in onda su Canale 5 mercoledì 27 gennaio 2021 in prima serata:

Rita chiede a Irene (che ha appena superato l’esame da giornalista) di accompagnarla da Giorgio Armani, il quale sta preparando la sua prima collezione a suo nome. Irene riesce a conquistare la fiducia dello stilista e a convincerlo a posare per una copertina.

Nel corso di una serata con gli amici della redazione, Irene conosce per caso l’affascinante Davide Frangi, che la aiuterà a risolvere una situazione molto difficile.

Per realizzare un’intervista a Valentino a Roma viene incaricata Rita; quest’ultima tuttavia deve rimanere a Milano per incontrare il figlio Simone (che si è messo nei guai con la polizia) e chiede ad Irene e Monica di sostituirla. Ma lo stilista non vuole incontrare le due giovani…

Al ritorno dalla spedizione a Roma, le due ragazze restano fuori casa in quanto sfrattate.

