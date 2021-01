Ariane e suo marito Karl, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 17 a sabato 23 gennaio 2021:

L’ex marito di Ariane – Karl Kalenberg – arriva al Fürstenhof ed è subito affascinato dal lussuoso hotel. L’uomo vorrebbe trasformare l’edificio in un‘esclusiva clinica di bellezza, mentre la donna è assolutamente contraria. Tra i due scoppia così una violenta lite che porta alla luce un terribile segreto…

Tim dà a Franzi un importante contatto lavorativo che potrebbe far fare alla Spatzl un salto di qualità! Steffen è tutt’altro che entusiasta del fatto che sia stato proprio il rivale ad aiutarli, ma decide di reprimere la propria gelosia per il bene della Spatzl. Poco dopo, però, vede la sua amata insieme all‘ex fidanzato in atteggiamenti molto complici…

Paul si fa forza e si congratula con Bela per il fidanzamento con Lucy. Poco dopo il ragazzo incontra casualmente la bella sconosciuta del lago, che rivela di chiamarsi Michelle. Quest’ultima spiega di essere da poco tornata nella sua terra d’origine dopo aver trascorso due anni a Monaco.

André perde la pazienza e accusa Linda di lasciarsi manipolare da Dirk. Per tutta risposta, la donna si dice convinta che quelle dello chef non siano che farneticazioni deliranti. Di fronte alla mancanza di fiducia della sua amata, Konopka non vede altra soluzione se non mettere fine alla loro relazione.

L’inaspettato arrivo dell’ex marito Karl rende nervosa Ariane e la cosa non passa inosservata a Robert, Werner e Christoph. Quest’ultimo intuisce che il nuovo arrivato potrebbe essere il tallone d’Achille della Kalenberg e decide di indagare…

Nero soffre di coliche e inizia a rifiutare cibo e acqua, nonostante le cure amorevoli di Amelie e Tim. Disperato, quest’ultimo chiama un veterinario, che consiglia al giovane Saalfeld di far sopprimere l’animale.

Linda non riesce ad accettare la separazione da André e cerca di convincere quest’ultimo a tornare sui suoi passi. Konopka, però, non può dimenticare che la donna creda più a Dirk che a lui…

Vanessa rimane sorpresa nello scoprire che Robert non ha detto nulla ad Alfons del furto e lo ringrazia. La ragazza inizia a provare un interesse non solo professionale per Saalfeld e chiede agli zii informazioni sul matrimonio di quest’ultimo con Eva…

André vede su una rivista una foto che ritrae Natascha intenta a flirtare con un uomo attraente ad Amburgo. La donna starà tradendo Michael?

Michelle riceve una telefonata dal suo ex fidanzato, che pretende la restituzione di un gioiello da lui regalatole. Peccato solo che lei abbia gettato il regalo nel lago per combattere il proprio mal d’amore!

Christoph continua ad essere convinto che Karl possa fornirgli informazioni importanti su Ariane e decide di perlustrarne la camera. Quando scopre che sul passaporto dell’uomo c’è un visto della Tailandia, Saalfeld non ha più dubbi: Kalenberg è coinvolto nel boicottaggio dei suoi hotel!

Tim non sa cosa fare: continuare a sperare che Nero guarisca sapendo però che sta soffrendo, oppure seguire il consiglio del veterinario e far abbattere il cavallo? Quando Franzi lo implora di non arrendersi, Saalfeld decide di rivolgersi ad un guaritore.

Lucy e Bela commettono un errore ed ordinano 200.000 volantini… invece che 200! E ora?

L’ex fidanzato di Michelle minaccia di denunciare la ragazza se non gli verrà restituito il gioiello. E così Paul corre in aiuto della sua bella…

Karl persuade André a sottoporsi a dei piccoli interventi di chirurgia estetica. Michael cerca di dissuadere l’amico, che però non lo vuole ascoltare.

Vanessa aiuta Robert a togliere gli scatoloni con le cose di Eva dalla cantina e non resiste alla tentazione di indossare un vestito della cugina. Il caso vuole che si tratti proprio dell’abito indossato da Eva durante la cerimonia di rinnovamento dei voti nuziali…

Il guaritore non riesce a salvare Nero, per cui la soppressione sembra ormai inevitabile. Quando Franzi lo scopre, si precipita dal cavallo e lo implora di riprendere a bere: l’animale la ascolterà?

Michael accusa Karl di aver manipolato André per convincerlo a sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica. A sorpresa, però, non solo rimane colpito dalla competenza di Kalenberg, ma si fa lui stesso convincere di avere bisogno di un ritocchino!

Paul vuole rimanere vicino a Michelle e convince André a dare una chance alla ragazza come cameriera al Fürstenhof.

Robert sorprende Vanessa con indossa l’abito di Eva e le intima di toglierselo immediatamente. Le cose, però, non vanno come previsto ed i due finiscono l’uno tra le braccia dell’altra…

Bela e Lucy si rendono conto di aver speso tutto quello che possedevano a causa dell’errore con l’ordine dei volantini. E così si ritrovano a dover ripartire da zero…

Nero è finalmente sulla via della guarigione e viene amorevolmente vegliato da Tim e Amelie. Quest’ultima continua a sperare di poter far breccia nel cuore del giovane Saalfeld, ma poi capisce che quest’ultimo continua a pensare a Franzi…

André si accorge che Robert sembra improvvisamente molto più allegro e rilassato. Inizialmente Saalfeld si rifiuta di spiegare allo zio il motivo del suo cambiamento, ma poi decide di rivelargli il suo flirt con Vanessa.

Michelle riesce a convincere André a concederle la posizione di cameriera al Fürstenhof. Al settimo cielo, Paul vorrebbe festeggiare con la Ostermann, che però gela sul nascere le sue speranze: non inizierà mai più una relazione con un collega!

Dirk capisce che i suoi sforzi sono inutili: Linda continua ad amare André. Demoralizzato, l’uomo chiede aiuto a Steffen, riuscendo a portarlo dalla propria parte. E così il ragazzo implora la madre di concedere ancora una chance all’ex marito.

Dopo aver parlato con Karl, Michael sembra deciso a sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico, lasciando André senza parole. Niederbühl andrà davvero fino in fondo?

