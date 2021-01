Ariane accusa Christoph davanti a Leonard, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Lo ha già accusato ingiustamente di aver voluto uccidere un uomo ed ora lo farà di nuovo, ma con una differenza: questa volta la vera attentatrice sarà lei! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non esiterà infatti a mettere in pericolo la vita di un uomo pur di accusare Christoph Saalfeld (Dieter Bach) di tentato omicidio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane incastra Christoph per la morte di Friedrich Stahl

Per distruggere la vita di Christoph sarebbe disposta a qualunque cosa. Dopo aver tolto al suo nemico giurato ogni cosa da lui costruita, Ariane sta cercando di distruggere quel poco che è rimasto all’ex albergatore: la dignità e la libertà.

Dopo aver umiliato Saalfeld in ogni modo possibile, la Kalenberg ha dunque avuto la diabolica idea di tentare di incastrarlo per un crimine che lo condannerebbe all’ergastolo: l’omicidio! Dopo aver scoperto che l’ex magnate Friedrich Stahl (Dietrich Adam) morì in un misterioso incidente d’auto, la dark lady ha dunque ben pensato di far ricadere la colpa proprio su Christoph…

Approfittando della presenza al Fürstenhof di Leonard (Christian Feist), Ariane ha dunque mostrato a quest’ultimo una foto falsificata che sembra ritrarre il tuttofare di Christoph – Schulz (Thomas Meierl) – vicino all’auto di Friedrich poco prima della gara di rally che sarebbe poi stata fatale al pilota.

E il piano ha funzionato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane fa credere a Leonard che Christoph abbia ucciso Friedrich

Nonostante l’iniziale scetticismo, di fronte ad una simile prova Leonard non ha più potuto ignorare le accuse della Kalenberg. E così, dopo un durissimo scontro con Christoph, il ragazzo ha deciso di indagare per accertare le responsabilità di Saalfeld nell’incidente automobilistico che costò la vita a suo padre. E sarà proprio in questo contesto che il giovane Stahl sarà lui stesso vittima di un attentato…

Mentre si troverà sul ciglio della strada, l’uomo si accorgerà che uno shuttle del Fürstenhof procede a folle velocità contro di lui e riuscirà a salvarsi all’ultimo istante gettandosi lateralmente a terra. Ancora sconvolto per aver visto la morte in faccia, Leonard tornerà all’hotel, dove vedrà niente altri che Christoph uscire da un pulmino apparentemente identico a quello che poco prima tentò di investirlo.

A quel punto Leonard non avrà più dubbi: Christoph non solo è davvero implicato nella morte di Friedrich, ma ha cercato di investirlo per impedirgli di riaprire le indagini su quanto accaduto a suo padre!

Sconvolto da simili accuse, Saalfeld cercherà in tutti i modi di dimostrare la propria innocenza. L’impresa, però, si rivelerà più ardua del previsto…

