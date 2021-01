Leonard mostra a Christoph la foto con Schulz nell'auto di Friedrich,Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Se pensavate che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) avesse già colpito Christoph Saalfeld (Dieter Bach) in ogni modo possibile, dovrete presto ricredervi. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida dark lady escogiterà un nuovo perfido piano per distruggere quanto rimasto della vita del suo nemico giurato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: la storia di Friedrich Stahl

Da qualche anno a questa parte i padroni assoluti del Fürstenhof sono i Saalfeld, divisi in due fazioni contrapposte: quella con a capo Christoph e quella guidata da Werner (Dirk Galuba). Non è però stato sempre così…

I telespettatori di Tempesta d’amore di lunga data ben ricordano infatti i tempi in cui la proprietà dell’hotel a cinque stelle era condivisa con gli Stahl, potente famiglia di imprenditori facente capo a Friedrich (interpretato dal celebre Dietrich Adam, prematuramente scomparso alcune settimane fa).

Ex pilota di rally nonché uomo d’affari di successo, Friedrich rilevò parte delle azioni del Fürstenhof per evitare la bancarotta ai Saalfeld e, soprattutto, conquistare il cuore di Charlotte (Mona Seefried). Ebbene, il suo piano ebbe inizialmente successo: l’uomo riuscì a sposare la sua amata, riportò l’hotel ai vecchi fasti e nominò suo figlio Leonard (Christian Feist) direttore amministrativo.

Con il tempo, però, le cose cambiarono. I suoi numerosi tradimenti (uno dei quali portò anche alla nascita di una bambina) causarono la fine del suo matrimonio e rovinò i rapporti con i figli. Alla fine l’uomo si risposò con la sorella di Charlotte Beatrice Hofer (Isabella Hübner), ma nemmeno questo matrimonio durò…

Proprio quando la moglie stava per mettere al mondo il loro primo e unico figlio, Friedrich ebbe infatti un tragico incidente durante un rally in Scozia. L’accaduto sconvolse l’intero Fürstenhof e a lungo si sperò che Stahl fosse sopravvissuto, ma alla fine arrivò la conferma del ritrovamento dei resti dell’uomo.

A quel punto gli eredi del defunto vendettero le loro azioni del Fürstenhof a Christoph (da poco arrivato al Fürstenhof), ignorando che fosse stato proprio quest’ultimo a far dichiarare morto Friedrich corrompendo il medico legale della polizia scozzese.

Una tragica storia che ora – a distanza di anni – tornerà ad essere sotto i riflettori…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane fa credere a Leonard che Christoph abbia ucciso Friedrich

Torniamo dunque ai giorni nostri. Come sappiamo, Leonard ha da poco fatto ritorno al Fürstenhof insieme all’adorata moglie Pauline (Liza Tzschirner), trovandosi invischiato nella lotta a tre tra Christoph, Werner e Ariane (Viola Wedekind). E quest’ultima – decisa a portare il giovane Stahl dalla propria parte e liberarsi definitivamente di Christoph – non esiterà a sfruttare la tragica scomparsa di Friedrich per raggiungere i propri scopi…

Dopo aver invano provato a convincere Leonard che Christoph possa essere responsabile di quanto accaduto a suo padre, la dark lady farà infatti falsificare una foto che sembra ritrarre Schulz (Thomas Meierl) – il fedele tuttofare di Christoph – vicino all’auto di Friedrich (Dietrich Adam) poco prima dell’inizio del rally in cui Stahl avrebbe poco dopo perso la vita.

Sconvolto, Leonard affronterà immediatamente Christoph, che tenterà invano di difendersi da tali ingiuriose accuse, ma senza molto successo. Leonard chiederà infatti alla polizia scozzese di riaprire le indagini sulla morte del padre. Basterà a far luce su quanto successo?

Ebbene, nel frattempo Ariane non perderà tempo e preparerà la sua prossima mossa…. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

