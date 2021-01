Karl appare in sogno ad Ariane, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Da quando è arrivata a Tempesta d’amore, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha dimostrato di essere una persona senza scrupoli, pronta a sedurre, truffare e ingannare pur di raggiungere i propri obiettivi. Nella sua vita, però, ha fatto di peggio!

Nelle prossime puntate italiane della soap arriverà infatti al Fürstenhof un nuovo personaggio molto vicino alla dark lady, di cui conoscerà dei segreti terribili. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Karl Kalenberg arriva al Fürstenhof

Con una serie di colpi ben assestati, Ariane Kalenberg è riuscita a mettere in ginocchio un “intoccabile”: Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Se parte del successo della donna è indubbiamente dovuto alla capacità di quest’ultima di conquistare la fiducia dell’albergatore al punto da rivelarle i propri punti deboli, c’è però qualcosa che ancora non è venuto alla luce.

Ciò che noi abbiamo da tempo intuito (ma che invece Christoph ignora) è che la dark lady ha potuto contare su un potente alleato, che ha fatto per lei buona parte del lavoro sporco, portando alla rovina gli hotel della catena “Top Comfort”. Il braccio destro della Kalenberg, però, non resterà a lungo nell’ombra…

Nel corso della puntata 3414 l’uomo in questione comparirà infatti a sorpresa al Fürstenhof, rivelando di essere molto più di un semplice tuttofare: l’alleato di Ariane, infatti, altri non è che il suo ex marito Karl Kalenberg (Stephan Schäfer)!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Karl rivela che Ariane uccise sua madre

L’arrivo improvviso dell’ex coniuge della dark lady lascerà tutti a bocca aperta… a partire da quest’ultima! Non solo, infatti, la donna non aveva idea delle intenzioni del suo complice, ma non sarà affatto felice dell’iniziativa, al punto da sembrare terrorizzata dalla presenza dell’uomo. E il motivo non tarderà a saltar fuori!

Tutto inizierà quando Karl cercherà di convincere l’ex moglie che è arrivato il momento di mettere da parte la vendetta e godersi i risultati dei loro sforzi. Chirurgo plastico di grande fama, l’uomo sognerà infatti di trasformare il Fürstenhof in un’esclusiva clinica di chirurgia estetica. Peccato che Ariane non ne voglia sapere…

Tra i due si arriverà così ad un acceso scontro al culmine del quale Kalenberg tirerà fuori un asso dalla manica con cui ricattare la dark lady: se quest’ultima non lo asseconderà, tutti verranno a sapere che Ariane uccise la sua stessa madre!

Sì, avete capito bene: benché la Kalenberg ritenga Christoph responsabile della morte di Isabel Mayer, fu in realtà lei stessa – estenuata da anni passati a farle da balia – a toglierle la vita. E se all’epoca Karl aiutò l’allora moglie a nascondere le prove, ora sarà disposto ad usare quello che sa come arma di ricatto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

