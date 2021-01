Ariane e Christoph, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) odi profondamente Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non è più un mistero per nessuno. La vera domanda è infatti un’altra: perché? Sarà proprio per rispondere a questo quesito che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Christoph inizierà a indagare sul conto della sua nemica, portando alla luce una storia davvero incredibile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph capisce che Ariane lo ha rovinato

Sono passate solo poche settimane dall’arrivo di Ariane al Fürstenhof e dall’inizio dei suoi intrighi contro Christoph. Il filo che lega la Kalenberg alla sua vittima, però, parte da molto più lontano, anche se all’epoca Saalfeld lo ignorava.

Dopo aver finalmente scoperto il doppio gioco di quella che credeva essere la donna della sua vita, l’albergatore non ha saputo spiegarsi il motivo di tanto odio e nemmeno l’unico indizio fornitogli dalla dark lady – il suo cognome da nubile – ha chiarito il mistero.

Ormai al verde, Christoph non ha più accesso ai mezzi di un tempo per condurre indagini sulla sua nemica giurata. Non per questo, però, il suo fidato Schulz (Thomas Meierl) gli volterà le spalle! Pur sapendo di non poter venire pagato per i propri servigi, il tuttofare dell’ex albergatore gli farà un ultimo favore: indagherà sul passato di Ariane.

Ebbene, proprio grazie al suo fedele collaboratore, Saalfeld scoprirà che la Kalenberg è originaria di Bad Benedikt, una località in cui tempo addietro l’uomo costruì un hotel. E così l’uomo deciderà di recarsi di persona nella cittadina, portando alla luce una storia drammatica…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph scopre la storia di Ariane

Ariane è la figlia di Isabel Mayer, un tempo proprietaria di una pensione a conduzione familiare a Bad Benedikt. Per poter costruire un hotel della sua catena “Top Comfort”, Christoph convinse Isabel a vendergli la pensione con la promessa di non toccare l’edificio. Promessa che non mantenne…

Dimostrando un cinismo ed una spregiudicatezza senza pari, Saalfeld fece infatti radere al suolo la palazzina per trasformarla in un parcheggio annesso al suo hotel. Lo shock per l’accaduto portò la povera Isabel a cercare consolazione nell’alcol, per poi mettersi al volante in stato di ebbrezza.

Il risultato? La donna ebbe un drammatico incidente che la lasciò in condizioni tali da non poter più essere autosufficiente. Fu così che Ariane dovette prendersi cura della madre giorno e notte fino all’improvvisa morte di quest’ultima. Morte di cui la Kalenberg incolpa Christoph.

Mistero dunque risolto? Quasi! Se i motivi dell’odio della dark lady nei confronti dell’albergatore saranno chiari, c’è però ancora una cosa che nessuno fino ad ora sospetta: la morte di Isabel non è stata né un suicidio né un incidente bensì un omicidio. E dietro c’è nientemeno che Ariane stessa…

