Da quando è arrivato a Tempesta d’amore lo hanno deluso tutti… tutti tranne uno! Se famiglia, amici e fidanzate hanno dimostrato di non essere sempre affidabili, Tim Saalfeld (Florian Frowein) ha sempre trovato conforto nella compagnia del suo amato cavallo Nero.

Nelle prossime puntate italiane, però, un dramma colpirà proprio il fidato destriero del ragazzo. E sarà in tali circostanze che quest’ultimo vedrà il potere del vero amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: triangolo tra Tim, Franzi e Amelie

Sono passate ormai parecchie settimane dalla fine della sua storia con Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann), ma Tim non sembra essersene fatto una ragione. Pur sapendo di essere il responsabile della decisione della ragazza di lasciarlo, Saalfeld non riesce infatti ad accettare che lei abbia deciso di rifarsi una vita con un altro. Specialmente perché il fortunato altri non è che suo cugino Steffen (Christopher Reinhardt)!

Tim non è però l’unico a non aver ancora voltato pagina! Benché felice insieme a Baumgartner, nonostante i propri sforzi Franzi non ha infatti mai dimenticato l’ex fidanzato. E così, quando nella vita di quest’ultimo è comparsa Amelie Limbach (Julia Gruber), la Krummbiegl non ha potuto evitare di ingelosirsi.

Come sappiamo, in realtà tra Tim e Amelie non è successo nulla, né Saalfeld sembra intenzionato a cambiare le cose. La determinazione di una donna innamorata, però, non è mai da sottovalutare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Nero deve venire soppresso

Sarà in questa intricata situazione sentimentale che accadrà qualcosa di totalmente inaspettato destinato a colpire Tim nel punto più dolente: il suo adorato cavallo nero inizierà a rifiutare cibo e acqua a causa di un attacco di coliche!

Preoccupatissimo, Saalfeld farà di tutto per spingere l’animale a reagire, ma alla fine sarà costretto a chiamare un veterinario, il cui verdetto sarà impietoso: Nero deve essere abbattuto! Disperato, Tim si troverà così a prendere una scelta impossibile: tenere il cavallo in vita nella speranza remota che possa riprendersi o mettere fine alle sue sofferenze?

Il dramma del suo ex non lascerà certo impassibile Franzi, che – spinta dal suo innato ottimismo – infonderà a Tim coraggio, spronandolo a non arrendersi e credere nella possibile guarigione di Nero. Saalfeld la ascolterà?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Franzi salva Nero

Le parole della sua amata faranno breccia nel cuore di Tim, che deciderà di tentare un’ultima disperata carta chiamando un guaritore che sembra avere capacità miracolose. Nemmeno quest’ultimo, però, riuscirà a salvare Nero…

A quel punto non sembrerà esserci più nulla da fare per l’animale e la soppressione sembra ormai inevitabile. Franzi, però, non si arrenderà! Decisa a salvare il cavallo a qualunque costo, la ragazza si precipiterà alle scuderie e rivolgerà a Nero un appello accorato affinché riprenda a bere. E lui la ascolterà!

Grazie all’intervento di Franzi, Nero riuscirà così finalmente a riprendersi mentre verrà vegliato amorevolmente da Tim e Amelie. Quest’ultima, che continuerà a sperare di poter far breccia nel cuore del giovane Saalfeld, ne approfitterà per provare a fare un passo nei suoi confronti. Ben presto, però, le sarà chiaro che lui continua a pensare a Franzi. Un rifiuto che la Limbach non prenderà bene…

