Franzi vede Tim insieme ad Amelie, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Non sono certo finiti i triangoli nella sedicesima stagione di Tempesta d’amore… anzi! Dopo la drammatica uscita di scena di Nadja Holler (Anna Lena Class), i due protagonisti non solo non si sono ritrovati, ma ora appaiono più lontani che mai, anche a causa dell’intromissione nel loro rapporto di Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt). E presto in questa partita a tre entrerà un nuovo “giocatore”… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Amelie arriva al Fürstenhof e si interessa a Tim

Tim (Florian Frowein) e Franzi (Léa Wegmann) non riescono a stare insieme, ma neppure a dimenticarsi. Le innumerevoli delusioni date dal giovane Saalfeld alla Krummbiegl, hanno portato quest’ultima ad allontanarsi ed iniziare una relazione con Steffen. Non per questo, però, i vecchi sentimenti sono scomparsi…

A pezzi per la rottura con la sua amata e per essere costretto ad assistere alla felicità di quest’ultima con suo cugino, Tim si è buttato sul lavoro e sulla sua passione per i cavalli. Ed è stato proprio nelle sue adorate scuderie che ha fatto la conoscenza di un nuovo personaggio destinato ad entrare prepotentemente nella sua vita: Amelie Limbach (Julia Gruber).

Grande appassionata di cavalli (tanto da spendere tutto ciò che possedeva per salvarne uno dal macello), la nuova arrivata è entrata velocemente in sintonia con il giovane Saalfeld. E con il tempo il suo interesse nei confronti del collega andrà bel oltre quello professionale…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Amelie si innamora di Tim

Completamente al verde, Amelie ha attualmente trovato un alloggio presso i Sonnbichler, ma purtroppo quella che sembrava una soluzione perfetta si è rivelata non realizzabile. Vanessa (Jeannine Gaspár) ha infatti realizzato di essere allergica al pelo di cavallo, il che ovviamente non è compatibile con il lavoro della sua coinquilina…

Ebbene, non appena Tim scoprirà che la Limbach è ancora una volta senza un tetto, avrà un’idea: nell’appartamento condiviso da Franzi e Lucy (Jennifer Siemann) c’è una stanza libera! Il ragazzo ne parlerà dunque con la sua ex, che ovviamente accetterà di buon grado Amelie come nuova coinquilina. La convivenza, però, non andrà come aspettato…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Durante una chiacchierata tra amiche, Franzi scoprirà infatti che la nuova arrivata è molto interessata a Tim, tanto da chiederle se quest’ultimo sia single. Una domanda che metterà la Krummbiegl non poco in imbarazzo. E la situazione si evolverà velocemente!

Durante una lezione di polo con il giovane Saalfeld, Amelie capirà infatti che la sua non è solo una cotta: si è perdutamente innamorata di Tim! Ignorando che quest’ultimo sia da poco uscito da una storia proprio con Franzi, la ragazza lo inviterà dunque ad un appuntamento, facendo impazzire di gelosia la Krummbiegl…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Franzi gelosa di Amelie

Non riuscendo a reprimere i suoi sentimenti per Tim, Franzi sconsiglierà alla coinquilina una relazione con il giovane Saalfeld, descrivendo quest’ultimo come un inguaribile dongiovanni. La Limbach, però, non si scoraggerà…

E così, quando Tim farà portare Umberto (il cavallo della Limbach) nelle scuderie del Fürstenhof, Amelie lo ringrazierà mandandogli un bacio. Un gesto che non passerà certo inosservato a Franzi! E a quel punto la gelosia di quest’ultima esploderà…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.