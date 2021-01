Steffen in crisi, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Bisogna sempre fare la cosa giusta, anche quando va contro l’interesse personale. È questa la filosofia di Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann), che a Tempesta d’amore è riuscita a convincere anche Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt) a seguire gli stessi principi. Purtroppo, però, il prezzo da pagare sarà molto alto…

Dopo essere stati vittime di minacce e aver addirittura subito un’aggressione, nelle prossime puntate italiane questa giovane coppia dovrà infatti affrontare una nuova durissima prova che metterà in pericolo tutto ciò che ha tanto faticosamente costruito. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Franzi e Steffen contro la Grükon

Dopo essere stata delusa infinte volte da Tim (Florian Frowein), Franzi credeva di aver finalmente trovato in Steffen un uomo che condivide i suoi principi di onestà e correttezza. Non c’è dunque da stupirsi se la ragazza è rimasta scioccata nello scoprire che il nuovo fidanzato nasconde un passato tutt’altro che limpido…

Come sappiamo, infatti, prima di trasferirsi al Fürstenhof il giovane Baumgartner lavorava per un’azienda alimentare – la Grükon – che scoprì aver messo sul mercato dei prodotti per l’infanzia contenenti degli OGM. Invece che denunciare il tutto alle autorità, il ragazzo accettò dei soldi in cambio del proprio silenzio. Soldi che ha poi investito nella Spatzl…

Inutile dire che, quando Franzi è stata messa al corrente, ha immediatamente preteso che il fidanzato rimettesse le cose a posto, denunciando l’accaduto tramite un articolo anonimo su un giornale. Purtroppo, però, il loro coraggio ha avuto un prezzo altissimo.

Intuendo che c’è Baumgartner dietro all’articolo di denuncia, la Grükon ha prima mandato un avvocato a minacciarlo e poi ha fatto addirittura aggredire la povera Franzi pur di rubare la chiavetta USB contenente le prove che certificano la validità delle accuse.

Grazie all’intervento di Tim, alla fine Steffen è riuscito a recuperare gli scottanti documenti, ma – purtroppo per lui – non è finita qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: La Grükon boicotta la Spatzl e ricatta Steffen

Proprio quando il giovane Baumgartner penserà di poter tornare a respirare, infatti, qualcosa di inquietante inizierà ad accadere: nonostante il successo iniziale, la Spatzl inizierà a perdere importanti clienti!

Inizialmente il ragazzo penserà ad un caso, ma poi – quando il numero di partner in affari continuerà a scendere vertiginosamente – capirà che esiste una sola spiegazione: la Grükon sta boicottando la sua azienda di sidro per metterlo sotto pressione. Un sospetto che troverà presto conferma…

Non ci vorrà infatti molto prima che la Grükon esca dall’ombra e passi alle minacce esplicite, mettendo Steffen di fronte ad un crudele ricatto: se non vuole veder fallire la sua amata Spatzl, dovrà assumersi lui tutta la responsabilità per l’utilizzo di OGM negli alimenti per l’infanzia, sollevando così la Grükon da ogni responsabilità!

Il giovane Baumgartner accetterà di prendersi la colpa per un crimine tanto grave pur di salvare l’azienda fondata insieme alla sua amata Franzi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

