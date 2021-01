LARA MARTINELLI (Chiara Conti) / Un posto al sole

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio 2021: I dubbi di Michele sull’identità dell’uomo che ha aggredito lui e Silvia generano un nuovo momento di crisi in famiglia, ma ora lui decide di vederci chiaro. Vittorio è sempre più in difficoltà nel difendere la sua crescita professionale in radio, mentre Chiara vorrebbe riportarlo ai tempi di Vicky Beef. Dispiaciuta per Leonardo, Serena fa un nuovo tentativo con la sua famiglia.

I fantasmi del recente passato rischiano di produrre nuovi problemi tra Silvia e Michele. Grazie a Patrizio, Vittorio ha un’idea geniale per dissuadere Chiara e mantenere la sua autonomia in radio. Ancora dispiaciuti per Leonardo, Filippo e soprattutto Serena cercano di aiutarlo.

Silvia pensa di aver risolto i suoi problemi al Vulcano chiedendo a Diego di diventare il suo braccio destro. Michele è sempre più amareggiato per la nuova gestione della radio da parte di Chiara; Vittorio invece trova un compromesso con la ragazza, ma le cose potrebbero comunque rivelarsi più difficili del previsto. Roberto cerca di avere notizie di Marina, mentre Lara prende un’iniziativa che potrebbe ritorcersi contro di lei.

Clara e Alberto si accingono a prendere possesso della loro nuova casa, ma una visita inattesa getta un’ombra sulla felicità della donna. Alle prese con Rick Tok, una specie di “versione giovanile” di Vicky Beef, Vittorio si rende conto di non avere più tra i suoi fan il seguito di un tempo. Pur nutrendo sospetti su Lara, Ferri sembra incapace di resistere al fascino della donna.

Tra Michele e Chiara, cresce la tensione. La possibilità che Angela debba trasferirsi per qualche mese a Venezia ha messo in crisi Franco, che però sta per ricevere un’inattesa e bella sorpresa. Il primo giorno nella nuova casa non sarà dei migliori per Alberto e Clara, perché quest’ultima ha intuito l’interesse di Barbara Filangieri nei confronti del Palladini. Dopo aver saputo che Alberto intende mettere in affitto il seminterrato, qualcuno sembra molto interessato…

