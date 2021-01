Leonardo e Filippo di Un posto al sole / foto Giuseppe D'Anna

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio 2021: I buoni propositi che animano Filippo nei confronti di Leonardo potrebbero causargli problemi. Alberto sta per trasferirsi nel nuovo appartamento da single ma Giulia cerca di rovinare i suoi piani, prendendo a cuore le ragioni di Clara. Continuano le disavventure di Cerruti, con risvolti imprevedibili ed esilaranti.

Una nuova rivelazione di Leonardo sulla morte di Tommaso cambia l’atteggiamento di Filippo nei suoi confronti. Clara mette Alberto davanti ad un ultimatum: se si trasferirà nella nuova casa, dovrà dimenticare lei e suo figlio. La convivenza tra Vittorio e Cerruti si preannuncia tutt’altro che tranquilla.

Serena è sempre più angosciata dalla prolungata assenza di Filippo, che insieme a Leonardo è stato catturato da due delinquenti. Cerruti si compiace per la sottile gelosia di Sarti per il suo inquilino. Vittorio prende piena consapevolezza del talento creativo di Alex. Desideroso di alleggerire Niko nella gestione dello studio, Renato avanza una sorprendente proposta.

Leonardo è in condizioni precarie; Filippo si convince a chiamare Serena, dandole istruzioni per risolvere la delicata situazione in cui si trova. Mentre Lara intuisce quello che sta succedendo, Roberto vorrebbe agire di testa sua mettendo in pericolo la vita del figlio. Vittorio fa un appello ad Alex per convincerla ad accettare il lavoro.

Mentre Serena lotta con Ferri per il pagamento del riscatto, Lara sembra guadagnare punti agli occhi del suo amante e Filippo si rende drammaticamente conto che la situazione potrebbe precipitare. Clara è sempre più disillusa riguardo al suo rapporto con Alberto, che intanto prende una decisione di cui potrebbe pentirsi. Convinto che il suo rapporto con Sarti sia in procinto di naufragare, Cerruti decide di giocarsi il tutto per tutto.

