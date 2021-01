Roberto e Marina / UPAS

Negli ultimi giorni si è parlato molto – sui siti web ma anche su alcuni giornali – dell’uscita di scena di Marina Giordano, lo storico personaggio di Un posto al sole interpretato da Nina Soldano. Tutti gli appassionati della serie si sono chiesti se si tratti di un vero addio e per ora c’è da registrare solo un messaggio via social indirizzato dalla Soldano ai suoi fan, messaggio di cui vi abbiamo già parlato.

Detto ciò, le nuove anticipazioni sulle puntate indicano che la prossima settimana la questione entrerà in un certo senso anche nella narrazione della soap, visto che Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) cercherà notizie proprio su Marina. Cosa verrà a sapere? Di certo, questa ricerca di Roberto non porterà per ora al ritorno in scena della Giordano, ma un breve articolo apparso sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni aggiunge un tassello in più…

Secondo l’articolo, infatti, quello di Nina non sarebbe un addio definitivo, nel senso che quanto avvenuto è più da ricondurre nell’ottica della rotazione dei personaggi a cui Un posto al sole ci ha abituati soprattutto negli ultimi anni. Insomma, la pausa – per quanto lunga – sarebbe “fisiologica” e dunque in futuro Marina e la sua interprete potrebbero tornare nella serie. Staremo a vedere.

In attesa di nuovi update sull’argomento, c’è però un grande interesse anche intorno alla ventilata “uscita” (o pausa che dir si voglia) di un altro protagonista della fiction partenopea di Rai 3. Di chi si tratta? Nomi non possiamo farne per il momento (e neanche sarebbe corretto a dirla tutta), ma ci risulta che la faccenda sia un po’ più articolata rispetto alle news uscite finora.

Eh sì: tra non troppo tempo un importante personaggio guest concluderà il suo arco narrativo e infatti lo vedremo lasciare Upas; in seguito, dovrebbe in effetti esserci un altro arrivederci (al maschile) e stavolta dovrebbe riguardare il cast fisso, ma ne riparleremo al momento giusto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

