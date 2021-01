BELLITA / Una vita

Quali saranno le losche intenzioni del regista Alfonso Carchano (Josep Maria Riera)? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori di Una Vita dovranno attendere l’episodio 1120 della telenovela, giorno in cui lo strampalato regista tirerà giù la maschera e darà inizio alla sua vendetta ai danni di Bellita del Campo (Maria Gracia). Vediamo dunque insieme cosa succederà, visto che il piano dell’uomo verrà svelato…

Una Vita, news: Cinta attrice di Carchano, ma c’è qualcosa che non va.

Nelle puntate della telenovela in onda questa settimana, Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) e Camino Pasamar (Aria Bedmar) verranno scelte da Carchano per fare parte del suo prossimo film. Col trascorrere dei giorni, esattamente come rivelato nelle anticipazioni, Alfonso si concentrerà maggiormente sulla Dominguez, mostrando un interesse particolare per la madre Bellita, visto che sottolineerà più volte di essere un suo fan della prima ora.

Appena termineranno le riprese della pellicola, con tanto di proiezione al ristorante Nuovo Secolo XX, Alfonso chiederà dunque alla Del Campo di far parte di un altro suo progetto, ma la donna non sentendosi all’altezza si tirerà indietro dopo aver accettato. Sarà da allora che Carchano comincerà a comportarsi in maniera insolita, tant’è che includerà Cinta nelle riprese del nuovo lungometraggio ed escluderà Camino, nonostante le sue performance nettamente migliori rispetto a quelle della Dominguez. L’imbroglio sarà dunque dietro l’angolo…

Una Vita, trame: Alfonso “trascina” anche José Miguel nel suo film

Eh sì: dato che non riuscirà a comprendere la trama – decisamente ambigua – di cui Carchano l’ha resa protagonista, Cinta finirà per scontrarsi più volte sul set con lo stesso Alfonso, il quale inizierà a trattarla con sufficienza, finché Josè Miguel (Manuel Bandera) non si presenterà da lui per chiedergli i motivi del suo comportamento.

A quel punto, il regista si “ingrazierà” anche il Dominguez Senior, proponendogli con successo di fare una parte, e la farà franca persino in questa circostanza.

La prima del film, che come richiesto da Bellita avrà luogo nel ristorante di Felicia (Susana Soleto), si trasformerà così in una vera e propria trappola che finirà per umiliare in malo modo la povera Del Campo!!! Vi anticipiamo infatti che l’opera non sarà altro che una rivisitazione agghiacciante di come la cantante, a detta di Carchano, avrebbe fatto carriera.

Nel lungometraggio, nel quale Cinta avrà recitato inconsapevolmente la parte di sua madre, verrà infatti descritta una donna capace di utilizzare l’arte della seduzione pur di calcare i maggiori palcoscenici e, come se non bastasse, verrà evidenziato quanto la Del Campo fosse disposta persino a rubare in casa del suo stesso padre pur di fare successo!!!!

Insomma, Bellita verrà descritta come una vera e propria meretrice e, al termine della pellicola, Alfonso si sarà assicurato di svelare a tutti quanti l’identità della sua “protagonista”.

Una Vita, spoiler: Carchano e Margarita alleati contro Bellita

Tutto questo a cosa porterà e, soprattutto, per quale motivo Carchano avrà deciso di colpire Bellita? Semplice: successivamente alla presentazione, si paleserà nel locale Margarita Carrion (Bego Isbert), ossia la moglie di Alfonso. La donna accuserà la Del Campo di aver fatto carriera alle sue spalle, approfittando di un suo incidente sul palcoscenico per sostituirla nella compagnia teatrale di cui era appena diventata la protagonista.

Ovviamente, Bellita negherà tutto quanto, sottolineando che ha sfruttato un’occasione senza secondi fini, ma Margarita non si lascerà convincere e ipotizzerà addirittura che sia stata la Del Campo a causare il sopracitato incidente pur di rimpiazzarla.

Insomma, la situazione si farà abbastanza delicata ed il clan Dominguez dovrà difendersi dalle diffamazioni di Carchano e della Carrion… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

