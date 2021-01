Una Vita anticipazioni: BELLITA e il regista CARCHANO, come finirà la storia?

Come si concluderà la storyline di Una Vita legata al film diffamatorio girato da Alfonso Carchano (Josep Maria Riera) ai danni di Bellita del Campo (Maria Gracia)? In realtà, i telespettatori dovranno attendere un po’ di tempo, anche se inizialmente si avrà come l’impressione che il peggio sia completamente passato. Insomma, la trama sarà piuttosto lunga e verrà scandita da diversi colpi di scena…

Una Vita, news: ecco perché Alfonso diffamerà Bellita

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Alfonso coinvolgerà Cinta (Aroa Rodriguez) e José Miguel (Manuel Bandera) nelle riprese di un film che avrà un unico e solo scopo: descrivere Bellita come un’artista arrivista che non ha esitato né a derubare il proprio padre e né ad “accompagnarsi” a uomini facoltosi pur di avere successo come cantante.

In pratica, Carchano agirà in quel modo per difendere la moglie Margarita Carrion (Bego Isbert), ossia la donna infortunatasi e sostituita all’ultimo dalla Del Campo nello spettacolo che le ha regalato maggiore popolarità, dando così inizio alla sua illustre carriera!

Dato che sarà completamente all’oscuro del matrimonio tra Alfonso e la Carrion, Bellita darà quindi il suo consenso affinché la pellicola dove appaiono la figlia e il marito venga proiettata al ristorante Nuovo Secolo XX, ragione per cui si sentirà profondamente umiliata quando, di fronte a tutti i vicini, scoprirà che il regista l’ha denigrata e soprattutto calunniata. Una svolta narrativa che complicherà decisamente la situazione…

Una Vita, spoiler: Bellita riesce a bloccare la distribuzione del film di Carchano

Eh sì: al termine di alcuni giorni dove si sarà preoccupata a dismisura per l’eventuale “macchia” fatta da Carchano sul suo nome, Bellita seguirà il consiglio del marito José Miguel e andrà da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) per chiedergli se esista un modo per tutelarsi legalmente dagli attacchi di Alfonso. L’avvocato consegnerà quindi ai coniugi Dominguez il bigliettino di un suo collega esperto in diatribe nel mondo dello spettacolo.

Il nuovo legale produrrà fin da subito un buon risultato, tant’è che – appellandosi all’eventuale reato di diffamazione – riuscirà a far sequestrare dalla guardia civile la pellicola di Carchano, prima che la stessa venga distribuita in Argentina e in altri stati esteri.

Tuttavia, questo buon esito non risolverà del tutto la faccenda, nemmeno quando Alfonso verrà momentaneamente arrestato…

Una Vita, trame: attenzione a Margarita!

Vi anticipiamo infatti che, in seguito a tutti questi fatti, prenderà sempre più rilevanza a livello di dinamiche la figura di Margarita. Quest’ultima, col trascorrere delle settimane, riconquisterà a sorpresa le grazie di Bellita… ma ci si potrà davvero fidare di lei?

Quel che è certo è che la pace per i Dominguez sarà ancora piuttosto lontana… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

