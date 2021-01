CAMINO e MAITE / Una vita

Primi avvicinamenti tra Camino Pasamar (Aria Bedmar) e la new entry Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Col trascorrere delle vicende, le due donne inizieranno infatti a conoscersi fino ad innamorarsi. Un rapporto, considerato “immorale” in quel periodo, che farà parecchio discutere gli abitanti di Acacias, in primis mamma Felicia (Susana Soleto). Scopriamo quindi come prenderà il via questa storyline che terrà banco per parecchio tempo…

Una Vita, news: Maite arriva ad Acacias

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Maite arriverà ad Acacias in seguito al matrimonio e al trasferimento dello zio Armando (Antonio Lozano) e di Susana (Amparo Fernandez) in Francia. Insegnante di pittura, la Zaldua troverà dapprima ospitalità a casa di Rosina (Sandra Marchena) e Liberto (Jorge Pobes), anche se poi quest’ultimo le affitterà uno dei suoi appartamenti, che avrà come caratteristica quella di essere parecchio luminoso in modo tale consentirle di dipingere.

Per via della sua personalità eccentrica, Maite si farà quindi subito notare dai residenti del quartiere: oltre ad indossare spesso i pantaloni e fare sport per strada, la donna intratterrà parecchie discussioni con gli uomini come Ramon (Juanma Navas), Josè Miguel (Manuel Bandera) o Liberto, dando subito l’impressione di essere molto colta ed esperta di politica. Al contrario, le donne la giudicheranno troppo mascolina, soprattutto l’arcigna Felicia.

Una Vita, trame: il primo (burrascoso!) incontro tra Maite e Camino

Ma quale sarà il primo incontro tra Maite e Camino? In realtà, i telespettatori non dovranno aspettare a lungo, visto che le due donne si conosceranno nel corso di una festa organizzata al Nuovo Secolo XX da Liberto per dare formalmente il benvenuto alla Zaldua nel rione.

Tuttavia, il primo approccio sarà tutt’altro che gioviale, visto che la Pasamar inciamperà per caso mentre starà servendo dei calici di vino e finirà per rovinare un cappello Maite sembrerà tenere parecchio!

Inizialmente stizzita, la new entry si riprenderà però in fretta dal dispiacere e si presenterà con garbo ed educazione a Camino. Una conoscenza “burrascosa” che creerà i presupposti per un secondo incontro, durante il quale la francese vedrà per caso i magnifici disegni della ragazza e si offrirà di darle delle lezioni per affinare meglio la sua tecnica. Un’idea che, neanche a dirlo, non piacerà affatto a Felicia…

Una Vita, spoiler: Camino comincia a prendere lezioni di disegno da Maite!

Eh sì: già inviperita per come sarà andato a finire l’affair del film contro Bellita (Maria Gracia) prodotto da Alfonso Carchano (Josep Maria Riera), la signora Pasamar non darà a Camino il suo consenso per prendere delle lezioni, sottolineando che deve dedicarsi esclusivamente a portare avanti gli affari della famiglia nel ristorante, e se la prenderà persino con Maite per non averle chiesto il giusto consenso prima di proporsi come insegnante della figlia!

In ogni caso, Maite non demorderà e, dopo averla invitata a non sprecare la bravura della propria consanguinea, riuscirà ad ottenere un sì da Felicia precisando che le lezioni sono esclusivamente gratuite e che avranno un termine se non vedrà degli evidenti miglioramenti nei lavori di Camino.

Nella prima lezione, Camino resterà particolarmente colpita da un disegno di Afrodite, la dea dell’amore e della bellezza. Un simbolo che diventerà molto importante per la coppia delle Maitino (come i fan hanno chiamato Maite e Camino in Spagna)… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

