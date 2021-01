Maite / Una vita

Nelle puntate italiane di Una Vita sta per fare il suo ingresso una giovane donna destinata a movimentare il quartiere di Acacias, per via del suo suo modo di vivere anticonformista. Parliamo di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), la nipote del diplomatico Armando Caballero (Antonio Lozano). Col trascorrere delle settimane, la donna vivrà una profonda storia d’amore con Camino Pasamar (Aria Bedmar), creando nel rione un vero e proprio scandalo…

Una Vita, news: Maite arriva ad Acacias

Le anticipazioni segnalano che i telespettatori faranno la conoscenza di Maite nella puntata 1132 della telenovela. La donna arriverà infatti nella capitale spagnola per sbrigare la documentazione relativa ad un’eredità, in seguito al “frettoloso” matrimonio tra suo zio Armando e Susana (Amparo Fernandez). Visto che i due partiranno subito in Francia, la Zaldua dovrà quindi appoggiarsi a Liberto Mendez (Jorge Pobes) per stabilirsi in città e farà immediatamente sia la sua conoscenza e sia quella di Rosina Rubio (Sandra Marchena).

Pittrice di professione, Maite chiarirà fin da subito di non voler essere un disturbo per i coniugi Mendez e, dopo aver accettato di soggiornare da loro per una notte, prometterà di impegnarsi già dal giorno successivo nella ricerca di una casa.

Ad ogni modo, Maite troverà subito una soluzione, ciò perché Liberto si offrirà di mostrarle un appartamento (di cui è proprietario) che sembrerà adatto al caso della donna. Per svolgere al meglio la sua professione, la new entry ha infatti bisogno di uno spazio ampio e luminoso, tutte caratteristiche che l’uomo potrà garantirle!

Una Vita, spoiler: Maite si fa subito notare!

In ogni caso, già dal suo primo incontro con Rosina e Liberto, Maite darà sfoggio del suo animo “ribelle”, tant’è che preciserà di essere abituata ad uno stile di vita più libero e meno bigotto rispetto a quello che si respira in Spagna. Durante un dialogo, la Zaldua dirà infatti che a Parigi, città dove ha abitato in precedenza, c’è un profondo senso di libertà e, seppur tramite una battuta, farà capire ai suoi interlocutori che spesso ha attirato attorno a sé dei pettegolezzi per il suo modo di essere.

I primi segni di questa personalità non omologata alla massa si vedranno quando, con indosso dei pantaloni da uomo, Maite si metterà a fare ginnastica in mezzo alla strada, attirando ovviamente tutti gli sguardi dei passanti.

Carmen (Maria Blanco) e Cinta (Aroa Rodriguez), così come Lolita (Rebeca Alemany), non daranno tanto peso al look della Zaldua e anzi ne resteranno incuriosite, mentre Felicia (Susana Soleto) la guarderà con sospetto e dirà con forza che lei non indosserà mai i pantaloni per evidenziare maggiormente le sue forme!

Una Vita, trame: Maite e Camino, un amore profondamente ostacolato!

Tuttavia, Maite sarà un ingresso che si rivelerà alquanto importante per la giovane Camino Pasamar. Proprio come Ylenia Baglietto ci ha raccontato in un intervista che ci ha concesso, la figlia minore di Felicia si avvicinerà alla Zaldua fino ad innamorarsene.

Tra le due si verrà quindi a creare un amore omosessuale che verrà osteggiato da diverse persone, ma che terrà i telespettatori col fiato sospeso per diverso tempo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

