Santiago e Genoveva / Una vita

Una nuova alleanza minerà la serenità dei protagonisti Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) nelle prossime puntate italiane di Una Vita: grazie ad un nuovo colpo di scena, i telespettatori scopriranno infatti che il misterioso Santiago Becerra (Aleix Melé) è complice della dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Una svolta alle trame che porterà diversi momenti di tensione…

Una Vita, news: ecco come entrerà in scena Santiago

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete sicuramente già che Santiago arriverà a calle Acacias il giorno delle nozze tra Felipe e Marcia. Quest’ultima, appena vedrà l’uomo, non se la sentirà più di diventare la moglie dell’Alvarez Hermoso poiché dichiarerà di essere già sposata con il Becerra, che invece credeva fosse morto grazie agli intrighi di Cesar Andrade (Alvaro Baguena), di cui il marito era il capomastro nei territori brasiliani.

Inizialmente, la Sampaio non riuscirà a voltare le spalle a Felipe, tant’è che avvierà una sorta di relazione extraconiugale con lui, ma successivamente si lascerà “impietosire” dall’apparente redenzione di Santiago, che si mostrerà più docile e comprensivo nei suoi riguardi rispetto al passato.

A quel punto, Marcia pianterà in asso Felipe, ma ormai il segreto legato alla loro “tresca clandestina” sarà stato scoperto da Agustina (Pilar Barrera), che a sua volta avrà rivelato il segreto a Fabiana (Inma Perez Quiros). Insomma, nel giro di poco tempo la notizia arriverà anche al Becerra… ma a dirglielo sarà Genoveva!

Una Vita, spoiler: Genoveva e Santiago sono complici!

Eh sì: un giorno la Salmeron si preparerà per andare ad un imprecisato appuntamento, ma prima si preoccuperà di “scoraggiare” la domestica Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) dal cercare di scoprire in cosa consiste il suo “impegno”.

In particolare, Genoveva sarà sempre più insofferente nei riguardi della sua inserviente, tant’è che le darà dell'”inutile” perché, a differenza di quanto le aveva chiesto, non ha avuto conferma in tempi celeri della liaison clandestina tra Felipe e Marcia.

Comunque sia, in quello stesso episodio, i fan della telenovela capiranno che Genoveva ha fissato un incontro in una pensione con Santiago, che avrà portato lei stessa ad Acacias con unico intento: allontanare per sempre Marcia dalla città, in maniera tale da avere campo libero con Felipe. Proprio per questa ragione, la donna chiederà al suo alleato di accelerare i tempi, ma a sorpresa l’uomo dichiarerà di avere bisogno di ulteriori proroghe per far sì che Marcia scelga di andarsene senza dare troppo nell’occhio.

Una Vita, trame: Felipe “fa una scenata” a Marcia

Di lì a poco, la situazione si complicherà a dismisura: vi anticipiamo infatti che Felipe non riuscirà a stare lontano da Marcia e finirà per farle una scenata alla pensione di Fabiana (Inma Perez Quiros) e Servante (David V. Muro), di fronte a diversi testimoni, per supplicarla di restare al suo fianco. Anche in questo caso, la ragazza sceglierà però di restare “fedele” a Santiago, spezzando per l’ennesima volta il cuore all’Alvarez Hermoso.

Ad ogni modo, l’ultima azione di Felipe non passerà inosservata a Santiago, che avrà una reazione violenta con la povera Marcia. Quest’ultima sarà dunque costretta a prendere una decisione “inaspettata” per placare l’animo del Becerra. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

