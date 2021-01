La morte di Antonito a Una vita

In Spagna, sono andate in onda delle puntate di Acacias 38 (Una Vita) piuttosto movimentate: dopo la gioia derivata dal matrimonio tra Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros) e Servante Gallo (David V. Muro), i telespettatori sono stati infatti coinvolti in atmosfere tutt’altro che rasserenanti, a causa di un attentato che ha devastato l’intero quartiere e che ha provocato anche alcune morti. Cerchiamo quindi di capire cosa è successo…

Una Vita, spoiler: l’attentato anarchico, chi morirà?

Nell’episodio andato in onda stasera sulla rete iberica La1, il numero 1418, a morire a causa dell’attentato, messo in atto dalla domestica/anarchica Soledad (Silvia Marty) con la complicità di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Aurelio Quesada (Carlos de Austria), sono stati Antoñito Palacios (Alvaro Quintana) e Carmen Sanjurjo (Maria Blanco), rispettivamente il figlio maggiore e la moglie di Ramon (Juanma Navas). Lolita (Rebeca Alemany) e Ramon, nelle storyline future, si troveranno dunque ad affrontare insieme le loro rispettive vedovanze.

Tuttavia la scia dei decessi non è finita qui, anche se riguarda personaggi che – almeno per ora – noi italiani non conosciamo: ad esempio, già nei giorni scorsi Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) è stato ucciso da Natalia Quesada (Astrid Janes), aizzata da Genoveva. Natalia è stata poi assassinata in carcere da una complice di Genoveva, dopo essersi costituita per il crimine al fine di scagionare il “fidanzato” Felipe (Marc Parejo).

Infine, oltre al parroco don Hilario (Nico Degliantoni), l’ultima morta è stata Anabel (Olga Haenke), la figlia di Marcos. La ragazza è stata uccisa con una coltellata da Aurelio, amante segreto di Genoveva e fratello di Natalia, che ha poi approfittato dell’attentato per farla passare tra le vittime dello stesso.

Una Vita, spoiler spagnoli: salto temporale di cinque anni

Fatto sta che, subito dopo questi tristi avvenimenti, gli spettatori vengono trasportati in avanti di cinque anni, agli albori degli anni ’20. Uno stratagemma attuato sia per introdurre dieci nuovi personaggi e sia per evitare di ambientare la soap ai tempi della prima guerra mondiale, anche se così facendo sarà impossibile non parlare di un’altra pandemia che ha influenzato la vita in quel periodo, ossia l’influenza spagnola.

Questo escamotage porterà quindi i personaggi ad indossare una mascherina, esattamente come sta accadendo ora nella nostra quotidianità? Come sempre facciamo in questi casi, ricordiamo ai nostri lettori che le puntate di cui stiamo parlando stanno andando in onda in Spagna in questi giorni, motivo per cui noi italiani le vedremo tra circa un anno. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

