Una Vita anticipazioni: questa donna è CAYETANA? Ursula crede di vederla e…

Cayetana? / Una vita

Non saranno tempi facili per Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) quelli in arrivo nelle prossime puntate italiane di Una Vita: la governante di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) darà infatti presto l’impressione di stare nuovamente perdendo il lume della ragione, tant’è che ad un certo punto comincerà a vedere la defunta Cayetana Sotelo Ruz. Un evento apparentemente inspiegabile che caratterizzerà le future vicende della telenovela iberica…

Una Vita, trame: Genoveva prende le distanze da Ursula

In base alle anticipazioni vi segnaliamo che Ursula comincerà a dare di matto nel momento in cui, data la sua alleanza con Santiago Becerra (Aleix Melé), Genoveva la inviterà a non immischiarsi mai più nelle sue faccende, lasciandole tra l’altro intendere che ha finalmente trovato un modo per separare per sempre Marcia Sampaio (Trish Fernandez) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), cosa che le consentirebbe di tenere l’avvocato tutto per sé.

In seguito a numerosi rifiuti da parte della Salmeron, la Dicenta avrà più volte dei malesseri e delle strane allucinazioni mentali. In un determinato pomeriggio, ad esempio, accuserà Genoveva di aver messo in casa un ritratto del piccolo Mateo, il figlio di Lucia e Telmo, ma appena la signora prenderà lo stesso in mano al suo interno ci sarà, invece, una fotografia del defunto Samuel.

Questa strana circostanza raggiungerà il suo massimo apice quando Ursula aggredirà persino Agustina (Pilar Barrera) alla vista di alcune immagini dei tre in casa di Felipe!!!

Una Vita, spoiler: Ursula comincia a vedere Cayetana!!!!

Ciò a quali tipi di risvolti porterà?

Apparentemente preoccupata per le condizioni di salute della sua sottoposta, che inizierà a ribadire che è giunta l’ora di vendicarsi di chi come la figlia Blanca o Telmo le ha voltato le spalle, Genoveva consegnerà ad Agustina un medicinale da somministrare ad Ursula un paio di volte al giorno. Peccato però che, nel giro di qualche ora, la Dicenta sembrerà imbattersi in strada in una donna praticamente identica a Cayetana, con indosso il suo “storico” abito elegante blu.

Nei primi giorni, Ursula terrà per sé quella strana visione, ma poi cercherà di chiedere aiuto a Fabiana (Inma Perez Quiros), che ovviamente la tratterà in malo modo e la inviterà a non menzionare più la figlia morta in un incendio circa dieci anni prima. Tuttavia, la Dicenta sembrerà persistere con l’idea che Cayetana possa essere ancora viva e a un certo punto la vedrà di fronte alla finestra di Acacias 38 in cui era solita affacciarsi per controllare la vita del quartiere.

Una Vita, news: Ursula aggredisce Genoveva!

La tensione non tarderà ad esplodere: nonostante la sparizione della donna identica a Cayetana dal salotto, Ursula affronterà Genoveva e le dirà di andare via dall’appartamento perché la legittima proprietaria è ormai tornata a casa sua per riprendersi ciò che le è stato ingiustamente tolto. Una richiesta a cui la Salmeron risponderà negativamente, motivo per il quale verrà aggredita fisicamente dall’inserviente.

Da un lato Genoveva verrà prontamente soccorsa da Felipe, dall’altro Ursula già pochi secondi dopo non avrà alcun ricordo dell’aggressione di cui si sarà resa responsabile. Sarà quindi lecito chiedersi se la Dicenta sarà davvero sulla via della pazzia o se qualcun altro starà in qualche modo controllando i suoi malesseri… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

