Genoveva / Una vita

Nel corso delle prossime settimane di programmazione di Una Vita, Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) sembrerà perdere definitivamente il lume della ragione e comincerà a credere che la defunta Cayetana Sotelo Ruz sia ritornata ad Acacias per riprendersi tutto ciò che era suo. Una convinzione che la porterà a scontrarsi in più occasioni con la sua nuova signora Genoveva Salmeron (Clara Garrido). In una delle stesse, la governante finirà quindi per aggredire la sua “padrona”, che verrà prontamente soccorsa da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Una Vita, trame: le “follie” di Ursula

Dando uno sguardo alle anticipazioni andiamo a scoprire che tutto prenderà il via nel momento in cui Ursula si imbatterà in un ritratto del piccolo Mateo, il figlio di Telmo e Lucia, a casa di Genoveva. Ovviamente la Dicenta accuserà immediatamente la Salmeron di prendersi gioco di lei, ma la Genoveva prenderà il sopracitato quadro e dimostrerà all’anziana donna che all’interno dello stesso c’era, in realtà, un immagine del defunto Samuel Alday.

Come se non bastasse, Ursula darà più volte in escandescenze anche quando sarà in compagnia di Agustina (Pilar Barrera) ed arriverà ad etichettare Telmo e Genoveva come suoi figli, sottolineando che tutti prima o poi l’hanno tradita.

Insomma, la frustrazione di Ursula aumenterà sempre più e peggiorerà quando, durante una passeggiata per calle Acacias, si imbatterà in una donna identica nell’aspetto a Cayetana. Sotto shock, la Dicenta cercherà dapprima di comunicare la notizia a Fabiana (Inma Perez Quiros), che ovviamente si risentirà della cosa e le ricorderà che la figlia è morta da oltre dieci anni, ma poi penserà tra sé e sé che l’ex signora è ritornata in città in cerca di vendetta!

Una Vita, spoiler: Genoveva aggredita da Ursula

Tutto questo, come facilmente prevedibile, porterà a delle conseguenze. Se ci avete letto in precedenza, sapete infatti già che, in un determinato giorno, Ursula crederà di aver visto la Sotelo Ruz affacciata alla finestra di Acacias 38 e inviterà Genoveva a lasciare l’appartamento alla sua legittima proprietaria. L’aggressione che ne conseguirà verrà interrotta dall’arrivo di Felipe, che poi spronerà la donna a licenziare la Dicenta prima che sia troppo tardi.

Pur continuando a mostrarsi (fintamente) dispiaciuta per la follia della sua sottoposta, la Salmeron vorrà assecondare la richiesta di Felipe, con cui avrà ricominciato una relazione a discapito di Marcia (Trisha Fernandez), e comunicherà ad Ursula che ha soltanto una settimana di tempo prima di andare via da Acacias. L’anziana, neanche a dirlo, perderà la pazienza e, in preda al suo delirio, dirà a Genoveva che una figlia non si comporta così con la madre.

Un acceso scambio di opinioni che si concluderà quando la Dicenta, dopo averle puntato un coltello alla gola, darà una spinta a Genoveva…

Una Vita, news: Genoveva nasconde a Felipe di essere stata aggredita da Ursula

Eh sì: quando si renderà conto del fatto che intende impugnare una staffa per difendersi, Ursula darà una spinta alla Salmeron, la quale perderà l’equilibro e sbatterà la testa su uno spigolo del divano, svenendo nel giro di pochi secondi. Da un lato la Dicenta si darà immediatamente alla fuga, dall’altro sarà Felipe a ritrovare Genoveva priva di sensi, poiché andrà a cercarla per via del suo ritardo ad una merenda organizzata con i vicini per ufficializzare la loro relazione.

Tuttavia, la Salmeron sceglierà di mentire all’Alvarez Hermoso e le dirà di essere inciampata, nascondendo quindi la colpevolezza di Ursula nell’incidente. Particolare che creerà presto i presupposti per una nuova discussione… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

