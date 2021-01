Una vita

Addio per sempre a Calle Acacias. A soli sei anni dalla prima puntata, la telenovela iberica Acacias 38, conosciuta da noi con il titolo Una Vita, è stata definitivamente cancellata dai palinsesti di La 1, motivo per il quale ogni storyline giungerà al termine, ovviamente in Spagna, nei prossimi mesi. Una notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, che ha spiazzato i numerosi fan delle serie!

A dare la notizia è stato il portale web Cultura En Serie, che ha chiarito che gli attori avrebbero già girato le puntate finali. Tali episodi vedranno il coinvolgimento di tanti nuovi personaggi, entrati in forza dopo l’ennesimo salto temporale di cinque anni avvenuto qualche settimana fa.

Una cancellazione, voluta da TVE per riorganizzare il suo palinsesto, che su Canale 5 produrrà il suo effetto tra circa un anno e mezzo, a causa della distanza temporale tra la messa in onda iberica e quella italiana.

