Una nuova puntata di Uomini e Donne è andata in onda oggi (12 gennaio) su Canale 5, e continuiamo la visione della registrazione del 18 dicembre. Ieri avevamo lasciato il cavalier Biagio che voleva sapere da Sabina se durante il loro periodo di conoscenza lei stesse bene o meno. La donna ribadisce che non era pienamente serena, per questo – adesso che sta conoscendo il signor Claudio – nota la differenza. Claudio ammette di trovarsi bene con lei, si divertono, parlano e sono parecchio in confidenza.

Dopo un momento di ballo, Ida Platano (che ieri era uscita dietro le quinte) rientra in studio dicendo di voler salutare Riccardo Guarnieri con un abbraccio, ma l’uomo dice che al momento non vuole, perché non riesce a superare le cose che lo hanno ferito.

Si passa alla tronista Sophie Codegoni, iniziando a parlare della vicenda di Matteo che, nell’ultima puntata prima delle feste di Natale, aveva dichiarato che in una ipotetica scelta avrebbe risposto di no; ciò ha scatenato non solo lo stupore di tutti, ma soprattutto la delusione di Sophie.

Per questo motivo la ragazza ha deciso di non portare Matteo in esterna, perciò lui fa recapitare una sorta di lettera, dicendole di essere troppo preso da lei ed è per questo che ha paura dei propri sentimenti. Matteo quindi entra in studio portando un regalo a Sophie, dato che a breve sarà il suo compleanno. Si dice dispiaciuto se la ragazza è rimasta delusa dalle sue esternazioni, ma ci tiene a precisare che il suo “no” era dettato dal fatto che non si sente ancora innamorato. La tronista ribadisce che, nonostante lo veda sincero, al momento non si sente di fare passi nei suoi riguardi. In ogni caso Matteo è sempre più interessato a Sophie e ha intenzione di corteggiarla, perciò inizia chiedendole di ballare sulle note di “Ti scatterò una foto” di Tiziano Ferro.

Sophie è uscita in esterna con Giorgio. Vediamo i due a cena e lei ammette di avere interesse per il corteggiatore, mentre lui confessa già di pensare al loro futuro una volta usciti dallo studio. Li vediamo molto complici e questo viene confermato dai diretti interessati non appena finita l’esterna.

Vicino a Giorgio si accomoda Antonio, il terzo corteggiatore di Sophie. In precedenza avevano litigato perché Sophie non riusciva a capire chi fosse realmente, ma poi hanno superato questo scoglio e infatti sono usciti in esterna. Antonio dice di non capire come mai Sophie si concentri così tanto su Matteo e al tempo stesso racconta della sua famiglia. Vediamo quindi un avvicinamento e una riappacificazione suggellata da un abbraccio.

Successivamente si parla della signora Maria, l’ex conoscenza di Biagio, la quale ha iniziato una frequentazione con un cavaliere di nome Gianluca. Tra i due pare esserci stato un bacio e l’uomo una volta entrato in studio dice che non se lo aspettava, dato che in quel momento stavano parlando di un progetto edile. Nonostante questo, i due continueranno a conoscersi.

Interviene infine la dama Claudia, la quale tiene a fare chiarezza sul suo rapporto con il cavaliere Enzo. La donna sostiene di trovare in lui una sorta di incoerenza nei comportamenti, l’uomo si difende dicendo che è un po’ in difficoltà per una questione d’età (lei è più grande di lui di dieci anni). Però dice che sta cercando di accantonare questa difficoltà e di concentrarsi sulla loro conoscenza, per questo c’è stato anche un bacio.

Interviene anche Brunilde, la quale stava frequentando anche lei Enzo e vuole vederci più chiaro. A quel punto il cavaliere dice che Brunilde non può parlare, perché pure lei è uscita con Armando Incarnato. A domanda diretta di Maria De Filippi, Enzo risponde che preferisce concentrarsi sulla conoscenza di Claudia e accantonare Brunilde. Uomini e Donne torna domani alle 14.45 su Canale 5.

