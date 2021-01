Uomini e donne / GEMMA

Ciò che a Uomini e donne abbiamo iniziato a vedere oggi (13 gennaio), e che vedremo nei prossimi giorni, è il contenuto di una registrazione che dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori hanno effettuato il 29 dicembre 2020.

Si comincia dalle avventure sentimentali di Gemma Galgani, facendo vedere prima di tutto un riassunto della sua conoscenza con Maurizio, soprattutto con le perplessità espresse dall’opinionista Tina Cipollari (lei crede che Maurizio non sia interessato). Non solo, vediamo anche uno sfogo di Gemma nel quale continua a ribadire il fatto che Tina non dovrebbe né intromettersi nelle sue frequentazioni, né sminuire e denigrare la propria persona.

La bionda dama di Torino fa il suo ingresso in studio e subito ha un’accesa discussione con Tina, la quale continua a ribadire che Gemma dovrebbe comportarsi in base alla sua età. Avviene poi uno scontro tra la Galgani e Aurora Tropea, dato che nella scorsa puntata proprio la Tropea aveva attaccato Gemma dicendole che sarebbe dovuta uscire dal programma (dal momento che con Maurizio aveva un rapporto esclusivo).

E, a proposito dell’uomo, Gemma dice che, nonostante un periodo iniziale di benessere, in questi giorni di festa ha avvertito molta lontananza e non l’ha sentito nemmeno telefonicamente, perciò ha sofferto a causa di ciò.

Quando Maurizio entra in studio, Gemma dice di avergli chiesto di restare a Roma in occasione delle festività, ma lui risponde che in precedenza l’aveva invitata a Mantova, città in cui lui abita, ma che a quest’invito avrebbe rifiutato. Emerge poi che Maurizio, durante le feste, era solito sparire telefonicamente e questo – secondo Tina – è perché lui avrebbe un’amante.

Nella fattispecie l’uomo sarebbe sparito al telefono non solo per gran parte del 25 dicembre, ma il 26 avrebbe spento anche il cellulare per metà giornata. Maurizio, davanti a queste accuse, sostiene che sono solo stupidaggini e che questo non può preclude la sua frequentazione con Gemma.

A questo punto, visto che Gemma e Maurizio non hanno passato insieme il Natale, Tina vuole sapere se la loro intenzione è quella di trascorrere almeno il Capodanno. Gemma si dice disponibile, mentre Maurizio ancora non lo sa.

Successivamente Maria De Filippi chiama a centro studio due sedute: una vicino a Maurizio e un’altra accanto a Gemma, perché ci sono due persone venute a conoscere proprio i due, una per l’uomo e l’altra per la donna.

Per la dama c’è un signore egiziano, Adel, che lavora nel mondo della ristorazione, ha 60 anni e dice di essere venuto in studio perché segue Gemma da anni; vuole conoscerla perché crede che lei abbia un cuore grande (cosa che secondo lui in pochi possono riuscire a capire).

Per Maurizio invece c’è Michela: 42 anni, di Roma, ha due figli, ed è venuta per lui perché rimasta molto colpita dal suo fascino. Non sappiamo se Maurizio e Gemma decideranno di tenere questi nuovi pretendenti, perché per oggi la puntata termina così. Appuntamento a domani pomeriggio, sempre alle 14.45 e sempre su Canale 5. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.