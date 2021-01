Antonio Borza / Uomini e donne

Con la puntata odierna di Uomini e Donne si continua la visione della registrazione del 29 dicembre. Oggi (15 gennaio) si inizia da Davide Donadei che è riuscito in esterna con Chiara e ha lasciato nuovamente a casa Beatrice: si parte facendo vedere l’esterna con Chiara.

I due trascorrono una piacevole cena, entrambi ammettono di piacersi e scattano anche dei baci tramite mascherina, usata per contenere il contagio da Covid-19. Tornati in studio, Davide ribadisce il proprio desiderio di voler portare fuori solo una ragazza a settimana, perché vuole capire chi tra Chiara e Beatrice possa essere la sua scelta. Inoltre dice di non aver portato in esterna Beatrice perché al termine della scorsa puntata lei era tornata a Torino, città dove abita, e non era rimasta per vederlo a Roma, dove invece si svolgono le registrazioni del programma.

Beatrice invece dice a Davide di aver chiesto alla redazione sempre di lui e di esserci rimasta male per non aver fatto l’esterna. Interviene Chiara dicendo che Davide, arrivati a questo punto, dovrebbe avere già una preferenza, ma il tronista dice che non manca molto alla scelta e che ancora nutre diversi dubbi che spera di chiarire nel breve tempo possibile.

Ad un certo punto Chiara si alza dal centro studio e si accomoda tra le fila delle corteggiatrici, perché rimasta ferita dal fatto che il tronista, dopo la visione della loro esterna, ha preferito non commentare ciò che aveva vissuto con lei ma si è concentrato a chiarire la situazione con Beatrice.

Si passa poi alla dama Alessandra, che sta conoscendo Giancarlo. L’uomo entra in studio e subito Aurora vuole chiedere scusa ad Alessandra per averla “offesa” da un punto di vista estetico nella scorsa puntata. Alessandra accetta le scuse, ma rimane lo stesso ferita da questi atteggiamenti. Giancarlo ed Alessandra ammettono di trovarsi bene l’uno con l’altra: c’è stato un bacio, anche se hanno avuto modo di vedersi soltanto tre volte. L’uomo spende parole bellissime nei riguardi di Alessandra, per questo Aurora ci resta male e si augura che lui si comporti con Alessandra in modo più corretto rispetto a come ha fatto con lei. A questo punto l’opinionista Tina Cipollari è convinta che tra Aurora e Giancarlo ci sia stato qualcosa di più di un semplice bacio, perché riscontra nella Tropea troppi sentimenti.

È il turno di Sophie Codegoni, che si trova di fronte Giorgio con il quale è uscita in esterna: si trovano in una sorta di parco e festeggiano il compleanno della tronista. Lui dichiara di vederla nella propria vita al di fuori del programma e, in occasione del compleanno, le regala la maglia della Nazionale di pallavolo dove lui ha giocato. Non solo, fa vedere alla ragazza un video dei suoi genitori che le fanno gli auguri di compleanno. Sophie è molto emozionata, sensazione che viene confermata anche una volta finita l’esterna, e ammette di sentirsi molto corteggiata da Giorgio. Anche lui dichiara di stare sempre meglio con Sophie.

A questo punto arriva in studio Matteo, vediamo quindi la loro esterna. Si inizia con il ragazzo che si arrampica sulla finestra per salutare Sophie ed entrambi fanno un giro su una sorta di “ape” presso un campo. Poi si trovano a parlare e Sophie ammette di aver timore di perderlo, perché si è resa conto di essere molto legata a lui. Matteo, dal canto suo, conferma queste sensazioni e le ricambia. Vediamo quindi i due desiderosi di scambiarsi un bacio.

Nonostante questo, Sophie porta una segnalazione proprio su Matteo: ha saputo che l’ex fidanzata del ragazzo si è rifatta viva. Matteo risponde di aver lasciato questa ragazza a febbraio del 2020 e giura sul nome della nonna che questa è la verità. Dopo questo giuramento, Sophie crede al suo corteggiatore.

A proposito di corteggiatori, interviene Antonio dichiarando di aver capito che la tronista ha perso interesse nei suoi riguardi e in effetti Sophie decide di eliminarlo.

Al termine della puntata si parla di una coppia degli over formatasi all’interno degli studi: Nicola e Jara. I due erano stati ospiti in una puntata di diverso tempo fa e avevano annunciato che da lì a qualche giorno sarebbe nato il loro primo figlio; nella puntata di oggi annunciano quindi di essere in attesa del secondo bambino. Gioia ed emozione suscitano in tutto lo studio!

Uomini e Donne torna lunedì 18 gennaio alle 14.45 su Canale 5.