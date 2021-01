Davide / Uomini e donne

Dopo aver visto nella puntata di ieri di Uomini e donne quello che sembra essere a tutti gli effetti un allontanamento definitivo tra Gemma e Maurizio (e di cui vi abbiamo anche parlato nel resoconto), oggi, 19 gennaio, si continua la visione della registrazione del 4. Il primo argomento affrontato riguarda il cavaliere Biagio, il quale porta alla luce una segnalazione che riguarda la dama Sabina e Claudio, l’uomo che lei sta frequentando. Secondo Biagio, i due avrebbero partecipato ad un programma televisivo su Real Time, ma Sabina dice che non è vero e che sono segnalazioni finte.

Si passa poi a Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri a centro studio. Nella scorsa puntata Riccardo aveva deciso di non far entrare nessun’altra corteggiatrice perché voleva dedicarsi alla conoscenza con Roberta. La donna, dal canto suo, ha notato che a differenza di due anni fa, adesso determinati sentimenti non sono scattati e questa cosa la preoccupa.

Riccardo riconosce come il loro sia un rapporto bellissimo, molto complice; per questo vuole dare a Roberta tutto il tempo necessario, affinché lei capisca fino in fondo quello che prova. In definitiva, entrambi devono capire se la loro complicità sia più direzionata all’amicizia o possa sfociare in un rapporto di coppia.

Si accomoda poi a centro studio Gero, un nuovo cavaliere, e si presenta: ha 36 anni, viene da Agrigento, lavorava fino a maggio nel mondo della ristorazione, ma a causa del Covid-19 al momento non lavora; dichiara di non avere dei canoni particolari di donne e decide di fare un primo ballo con Nicole, una dama del parterre.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

È il momento dell’ingresso in studio dei due tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni, partendo proprio da Davide. Nella scorsa puntata la sua corteggiatrice Chiara era rimasta male del fatto che il ragazzo aveva parlato tutto il tempo con Beatrice, per questo lui decide di raggiungere proprio Chiara nel camerino per confrontarsi. Davide dice alla ragazza che tiene tanto a lei e che è allo stesso livello di Beatrice, anche se quest’ultima ha iniziato un percorso da più tempo. Tornati in studio, entrambi dichiarano di provare l’uno per l’altro tanto interesse, e che stanno sempre meglio insieme.

Il Donadei, comunque, è uscito in esterna anche con Beatrice, che infatti scende le famose scalinate. Vediamo quindi la loro uscita: lei lo va a trovare sotto la finestra dell’hotel dove alloggia e gli dedica una canzone. Questo è motivo di forte emozione nel ragazzo, che dopo questo momento ammette di percepire il bene che Beatrice nutre per lui. Beatrice, nonostante la bella esterna, non riesce a credere ancora pienamente all’interesse che Davide mostra per lei.

Maria De Filippi comunica che, dopo aver fatto l’esterna con Beatrice, il Donadei ha deciso di vedere nuovamente Chiara, perciò lui la va a trovare a casa. Finita la visione dell’esterna, Beatrice è molto arrabbiata con Davide, tanto da essere convinta che il ragazzo la stia prendendo in giro e che non è possibile che non abbia ancora fatto una scelta.

A questo punto Davide dichiara di avere ancora molti dubbi e che un momento pensa che la scelta possa ricadere su una e un altro ancora su un’altra. Chiara, data l’indecisione del tronista, gli dice che dovrebbe fare maggiore chiarezza e che la settimana prossima non si presenterà in esterna, perché vuole aiutarlo a capire quale possa essere la scelta. Davide, messo in un certo senso alle strette, dichiara che con Beatrice ha più un coinvolgimento emotivo, mentre con Chiara è più una questione di chimica.

Al termine della puntata, la conduttrice ammette che in effetti Davide aveva una scelta fino a dieci giorni fa, ma che poi diversi dubbi lo hanno bloccato a fare questo passo. A quel punto Maria De Filippi dice che, se le due corteggiatrici lo avessero voluto, lei avrebbe detto quale delle due sarebbe stata la scelta fino a dieci giorni fa, ma sia Beatrice che Chiara dicono che non vogliono saperlo per non essere influenzate.

Ed è così che le avventure odierne di Uomini e Donne finiscono qui, il programma torna domani alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.