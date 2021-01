UOMINI E DONNE oggi, 20 gennaio 2021: MATTEO deluso da SOPHIE

Matteo Ranieri / Uomini e donne

Oggi (20 gennaio) abbiamo visto una nuova puntata di Uomini e Donne e con questa si è conclusa la messa in onda della registrazione del 4 gennaio. Si parte dalle dame Gemma Galgani ed Aurora Tropea, le quali sono protagoniste di una diatriba molto accesa, a tal punto che nella scorsa puntata la Tropea ha accusato Gemma di avere numerosi scheletri nell’armadio, legati ad un periodo in cui la Galgani era a Fiuggi.

Quando Aurora entra in studio, Gemma la esorta a raccontare ciò che conosce, per questo la Tropea racconta che la Galgani è ancora molto legata ad un uomo che abita proprio a Fiuggi. Gemma ci tiene a precisare di aver avuto in passato, negli anni ’90 circa, una relazione molto importante con un architetto di Fiuggi, poi però si sono lasciati anche se sono rimasti in buoni rapporti.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dopo questo chiarimento, a centro studio c’è ancora Aurora, ma stavolta con Giancarlo ed Alessandra. Aurora avrebbe invitato per Capodanno proprio Giancarlo ma, se da un lato l’uomo ha rivelato di questo invito alla redazione, Aurora avrebbe invece preferito che questo fosse indirizzato più ad una decisione presa da entrambi che ad un invito privato.

Giancarlo, per chiarire meglio la situazione, dichiara che quando loro due si frequentavano, avevano pensato di trascorrere il Capodanno insieme. Però, nonostante la chiusura, si sono scambiati gli auguri di Natale e dopo quel momento hanno ripreso a sentirsi. Alessandra, che in questo periodo sta frequentando Giancarlo, non sapeva di tutto questo perciò ci resta male, anche perché tra lei e l’uomo c’è stato un certo tipo di avvicinamento.

Gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti non capiscono come mai il cavaliere abbia avuto il desiderio di trascorrere il Capodanno con Aurora ed è per questo che sono certi di un accordo. L’uomo si difende dicendo che ha preso quella decisione perché gli dispiaceva che Aurora passasse quella giornata da sola e quindi fa capire che con la Tropea c’è soltanto amicizia.

Interviene Roberta Di Padua dicendo che in questo caso ha ragione Aurora perché, se Giancarlo la vede come un’amica, non dovrebbe chiamarla più volte al giorno. Dopo tutto questo, Alessandra decide di fare dei passi indietro.

È il momento poi di Sophie Codegoni, che è uscita in esterna con Matteo: lui la va a trovare in hotel, cenano e le confessa di sentire sempre la sua mancanza. Lei gli chiede delle sue abitudini quotidiane e lui ammette di vederla nella sua vita. Matteo poi le regala un quadro con una serie di fotografie legate alle loro precedenti esterne. Tornati in studio, il corteggiatore dice che quando ha fatto l’esterna era un giorno triste, ma nonostante questo è stato benissimo.

Si fa entrare Giorgio, l’altro corteggiatore di Sophie, con il quale lei ha fatto un’esterna. I due si trovano a cena e lei dice che la fa sentire donna. Giorgio inoltre dice a Sophie che lui e Matteo sono persone opposte e che la tronista deve capire di chi ha effettivamente bisogno nella sua vita. Lei dice che sta bene con entrambi e che nel suo passato ha avuto ragazzi molto simili a Giorgio, mentre Matteo è una cosa del tutto diversa.

Ad un certo punto Sophie decide di continuare l’esterna senza essere ripresa dalle telecamere; emerge quindi che tra Sophie e Giorgio c’è stato un bacio e questo è motivo di delusione in Matteo, il quale ha paura di star perdendo tempo ad investire sentimenti. Sophie dice che al momento non si vuole precludere nulla, e vuole fare ciò che si sente, perché solo così potrà far chiarezza in vista della scelta.

Come andrà a finire? Lo sapremo di sicuro nelle prossime puntate, per oggi la trasmissione finisce e tornerà domani pomeriggio con la visione di una nuova registrazione. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.