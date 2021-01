GEMMA e ROCCO / Uomini e donne

Nei giorni scorsi, proprio su queste pagine, vi abbiamo raccontato cosa è successo nella registrazione del 4 gennaio di Uomini e Donne. Oggi (21 gennaio), invece, affrontiamo ciò che è avvenuto in quella del 12. Come al solito, si comincia dalle avventure che vedono protagonista Gemma Galgani. Ricordiamo che nelle precedenti puntate la sua conoscenza con il cavaliere Maurizio si è interrotta, perché a detta dell’uomo Gemma aveva dimostrato atteggiamenti piuttosto pesanti e insistenti.

Si fa vedere prima un riassunto legato proprio a questi momenti (così cruciali per la bionda dama) e poi uno sfogo che lei ha avuto con la redazione: è sempre più delusa da Maurizio, non si aspettava una reazione del genere, soprattutto dopo l’intimità che c’è stata tra loro. La donna quindi entra in studio e dichiara di aver sentito Maurizio telefonicamente la sera stessa della scorsa registrazione, ma non hanno avuto modo di chiarire circa la loro rottura.

Così l’uomo, sedendosi di fronte a lei a centro studio, si trova ad ascoltare un chiarimento da Gemma. Lei ci tiene a ribadire di non essere mai stata pesante, ma anzi gli dice di averlo lasciato molto libero nelle azioni e nei pensieri. Nonostante questo, Maurizio continua a dire che non ha nessuna voglia di andare avanti con questa conoscenza, anche se l’opinionista Gianni Sperti dice che in una fase iniziale di conoscenza possono esistere i compromessi. Interviene Tina Cipollari dicendo che, se la frequentazione con Maurizio è finita, la colpa è soltanto di Gemma perché dimostra ancora una volta quanto possa essere pesante.

Ad un certo punto prende la parola Maria De Filippi, evidenziando come il rapporto tra Gemma e Maurizio sia stato sempre impari, dal momento che la donna era più presa rispetto a lui e che Maurizio non abbia più intenzione di continuare, dunque non ha più senso parlarne.

Si passa quindi ad un altro momento, legato sempre a Gemma. Ha telefonato per conoscerla un signore che prima si presenta con un videomessaggio, nel quale dice di essere stato sfortunato in amore e di apprezzare molto l’eleganza della Galgani; poi entra in studio: si chiama Gianluca, ha 45 anni e viene da Catania, dice di seguire Gemma in televisione da sempre e prova dispiacere nel vedere la sua sofferenza, che puntualmente si manifesta. Le ha portato anche un mazzo di fiori, e dice che lei merita tutto l’amore del mondo.

Gemma, nonostante si dica piacevolmente colpita dalle dichiarazioni del nuovo signore, ammette di volersi prendere un po’ di tempo per decidere se iniziare questa nuova conoscenza, perché è appena uscita da una frequentazione molto particolare e che l’ha molto segnata.

Gianluca comprende il discorso di Gemma e per questo decide di darle tutto il tempo necessario affinché possa fare maggiore chiarezza nei propri sentimenti. La bionda dama di Torino inizierà una nuova frequentazione? Avremo modo di conoscere la risposta a questa domanda nelle prossime puntate, per oggi Uomini e Donne termina qui: appuntamento a domani pomeriggio con l’ultima puntata della settimana. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.