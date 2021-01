Armando Incarnato / Uomini e donne

L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne è andata in onda oggi (22 gennaio) alle 14.45 su Canale 5; continuiamo la visione della registrazione del 12 gennaio. Per quanto riguarda il trono classico, a centro studio troviamo Davide Donadei, che al termine della scorsa puntata ha chiesto di portare in esterna Beatrice. Vediamo quel momento, nel quale troviamo Davide presso una sorta di parco ad aspettare proprio la ragazza, ma lei decide di non presentarsi e fa recapitare al tronista un messaggio nel quale dice di non voler perdere tempo. Davide inoltre risponde che quest’azione non gli ha fatto per niente piacere.

Tornati in studio, Beatrice fa il suo ingresso in studio, dicendo di essere venuta in puntata solo per rispetto della redazione. Davide le risponde che, non andando in esterna, ha peggiorato la situazione perché ha ancora più dubbi sulla scelta. Non solo, è certo che le azioni di Beatrice siano influenzate dall’esterno e non spontanee. Beatrice controbatte ammettendo che ha notato sempre un continuo sminuire il loro percorso ma, secondo l’opinione del tronista, la ragazza avrebbe assunto un atteggiamento poco maturo non presentandosi in esterna.

Si fa vedere poi l’esterna tra il Donadei e Chiara: i due si incontrano sulla terrazza degli studi, proprio dove si sono conosciuti, e la corteggiatrice ammette di credere molto nel loro percorso e teme di non uscire da lì accanto a lui. Ad un certo punto, proprio come è successo la scorsa volta a Sophie, Davide decide di continuare l’esterna senza essere ripreso dalle telecamere ed emerge quindi che tra i due c’è stato un bacio.

Chiara, arrivando anche lei a centro studio, non riesce ancora a capire come mai il tronista, dopo cinque mesi di percorso, non abbia ancora fatto una scelta; lui però risponde che deve fare ancora più chiarezza. Chiara quindi arriva ad avere un momento di commozione, perché non riesce più a reggere questa situazione.

Beatrice, dal canto suo, interviene dicendo che sta costruendo il loro rapporto da sola e che un sentimento si costruisce in due. Prende parola l’opinionista Gianni Sperti, sottolineando come Davide sia sempre comprensivo con Chiara e mai con Beatrice, e questo porta proprio Beatrice a piangere.

Per quanto invece riguarda il trono over, a centro studio troviamo Alessandra e Giancarlo. Si fa vedere prima un riassunto del loro percorso e poi un video nel quale Aurora Tropea e la dama Maria si confrontano circa il famoso Capodanno che Giancarlo avrebbe dovuto passare con Aurora. Interviene Armando Incarnato, dicendo che la Tropea confiderebbe ad un sito internet delle anticipazioni legate al programma. Aurora dice che non è assolutamente vero, lei non rivela nulla a nessun sito.

Prende parola anche la dama Maria, suggerendo a Giancarlo di pesare bene le parole, altrimenti fa del male sia ad Aurora che ad Alessandra. Quest’ultima dice di non aver ancora accettato il fatto che l’uomo volesse passare il Capodanno con Aurora, ma nonostante questo vuole continuare la loro conoscenza per capire proprio come potrà andare a finire.

Si passa poi alla dama Lucrezia Comanducci, che ha di fronte cinque sedute perché altrettanti ragazzi vogliono conoscerla. Prima dell’ingresso degli uomini, avviene una discussione tra lei ed Armando. Ricordiamo che la loro frequentazione si è interrotta per volere dell’uomo. L’Incarnato sostiene che Lucrezia sia tornata in trasmissione solo per visibilità, perché quando la donna fece il suo ritorno disse che, qualora le cose con Armando non fossero andate per il meglio, se ne sarebbe andata, ma così non è stato.

Fanno quindi il loro ingresso i cinque ragazzi ma, dopo una breve presentazione fatta da ciascuno, Lucrezia decide di non tenerli, perché non hanno suscitato in lei quella curiosità in più. Per questa settimana le dinamiche del programma terminano qui, il dating show ci aspetta lunedì 25 gennaio alla solita ora.