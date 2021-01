SOPHIE / Uomini e donne

Oggi (27 gennaio) nuovo appuntamento con Uomini e Donne su Canale 5, nel quale abbiamo visto la conclusione della registrazione del 13. Il primo argomento di cui si è parlato riguarda il cavaliere Biagio che si è trovato di fronte Sabina, Maria ed Aurora. Al termine della scorsa registrazione, Biagio si era avvicinato a Gemma dispiaciuto per la fine della sua relazione con il cavaliere Maurizio.

A quel punto la dama Maria si era avvicinata ai due dicendo all’uomo che il gesto di andare vicino a Gemma era dettato dalla falsità, ma proprio la Galgani accusa Maria di essere bugiarda perché ha finto di non conoscere Sabina, quando stando alla sua opinione in realtà si sarebbero già conosciute.

Tornati in studio, la dama Maria si è difesa dalle accuse di Biagio, visto che l’uomo l’ha incolpata di avere avuto una conoscenza pregressa anche con Aurora. Biagio arriva a scagliarsi anche contro il signor Claudio (nuova conoscenza di Sabina) dicendo che nel 2018 aveva partecipato ad un programma, ma l’uomo gli ha risposto che in quell’anno non ha fatto nessuna esperienza televisiva, dato che assisteva sua figlia malata.

È intervenuto Armando Incarnato, che ha accusato Aurora Tropea di rivelare anticipazioni relative al programma ad un giornale di gossip online. La donna gli ha risposto dicendo che non ha mai dato nessuna anticipazione ad alcun giornale e a quel punto l’opinionista Tina Cipollari ha dichiarato che gli spoiler potrebbero venire anche dal pubblico, dal momento che è presente in studio.

Si è passato poi al percorso del tronista Davide Donadei sia con Beatrice che con Chiara, le sue corteggiatrici, iniziando a vedere l’esterna con Beatrice. I due si trovano su una sorta di terrazza e lui gli chiede se crede ancora nel loro percorso: lei risponde affermativamente, anche se negli ultimi periodi – dopo le discussioni – ha smesso un po’ di farlo. La complicità tra loro è evidente, tanto che pure stavolta Davide fa spegnere le telecamere e proprio in quel momento avviene un bacio.

Subito dopo l’esterna, ha preso la parola Chiara dicendo al tronista di essere rimasta delusa dalle sue reazioni più concentrate su Beatrice che su di lei. Davide ha provato a spiegare il suo stato d’animo di difficoltà ammettendo che in un periodo pensava di scegliere l’una e in un secondo momento l’altra. Non solo, ha dichiarato che quattro mesi prima, quando erano avvenuti i primi due baci con le sue corteggiatrici, erano completamente diversi rispetto a quelli capitati ultimamente.

Nonostante le parole di Davide, entrambe le corteggiatrici hanno cercato di far capire al tronista il fatto che debba fare sempre più chiarezza, perché dopo tanti mesi non riescono più a sopportare questa situazione di indecisione. A domanda diretta di Maria De Filippi, Davide ha deciso di ballare con Chiara, ma in verità non è avvenuto nessun ballo perché i due hanno litigato, visto che Davide sostiene che Chiara non ha avuto delle reazioni dopo aver saputo del bacio tra lui e Beatrice, e che al posto suo avrebbe reagito diversamente.

In realtà la ragazza ha detto che una reazione l’ha avuta, ovvero quella del pianto. Ma Davide però si è detto certo che questa reazione sia stata indotta dalle sue parole, e non spontanea.

Infine si è parlato di Sophie Codegoni. Nella scorsa puntata avevamo visto una discussione tra la tronista e il suo corteggiatore Giorgio. Si è visto quindi uno sfogo che proprio il ragazzo ha avuto con la redazione, nel quale dice di non aver capito sino in fondo le reazioni di Sophie e che preferisce la verità: se la tronista non è interessa preferisce saperlo. A quel punto Maria ha comunicato che Giorgio ha deciso di non presentarsi in puntata, perciò Sophie ha detto che andrà a chiarire la situazione con lui perché con questo gesto di non presentarsi ha dimostrato di avere carattere.

E, a proposito di carattere, Matteo ha dichiarato che, seppur sappia che a Sophie piacciono le persone che si comportano in questo modo, da lui non avrà mai queste reazioni perché è abituato a parlare e a chiarire senza avere particolarmente reazioni eccessive. E precisa alla tronista che, anche qualora dovesse avere un chiarimento con Giorgio, ugualmente dovrà uscire con lui.

Cosa succederà adesso? Lo sapremo sicuramente nelle prossime puntate, che ci aspettano domani alle 14.45 su Canale 5.